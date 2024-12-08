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Posted 8 декабря, 06:03

Published 8 декабря, 06:03

Modified 8 декабря, 06:05

Updated 8 декабря, 06:05

Два человека скончались в пожарах в Свердловской области за сутки

Два человека скончались в пожарах в Свердловской области за сутки

8 декабря 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney.
18 пожаров произошли в населенных пунктах в Свердловской области 6 декабря 2024 года. Есть погибшие.

Восемь пожаров случились в частном секторе. Так, возгорание произошло в поселке Махнево вблизи Алапаевска — пострадали надворные постройки, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В деревне Баронская под Нижним Тагилом вспыхнул огонь в частном доме. Причина этих двух пожаров в населенных пунктах — короткое замыкание. Пострадавших нет. Также сообщается, что в Березовском неизвестные совершили поджог нежилого здания.

Во время других пожаров в области погибли два человека. Известно, что одного человека сотрудникам экстренной службы удалось спасти.

Напомним, 5 декабря в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом произошел пожар в частном доме. В результате ЧП погиб хозяин.

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