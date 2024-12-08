Два человека скончались в пожарах в Свердловской области за сутки

В деревне Баронская под Нижним Тагилом вспыхнул огонь в частном доме. Причина этих двух пожаров в населенных пунктах — короткое замыкание. Пострадавших нет. Также сообщается, что в Березовском неизвестные совершили поджог нежилого здания.