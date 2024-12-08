Два человека скончались в пожарах в Свердловской области за сутки

Posted 8 декабря, 06:03
Published 8 декабря, 06:03
Modified 8 декабря, 06:05
Updated 8 декабря, 06:05
Восемь пожаров случились в частном секторе. Так, возгорание произошло в поселке Махнево вблизи Алапаевска — пострадали надворные постройки, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В деревне Баронская под Нижним Тагилом вспыхнул огонь в частном доме. Причина этих двух пожаров в населенных пунктах — короткое замыкание. Пострадавших нет. Также сообщается, что в Березовском неизвестные совершили поджог нежилого здания.
Во время других пожаров в области погибли два человека. Известно, что одного человека сотрудникам экстренной службы удалось спасти.
Напомним, 5 декабря в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом произошел пожар в частном доме. В результате ЧП погиб хозяин.