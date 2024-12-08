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Posted 8 декабря, 15:32

Published 8 декабря, 15:32

Modified 8 декабря, 15:34

Updated 8 декабря, 15:34

В Екатеринбурге более 100 человек не смогли попасть на концерт из-за полиции

Это худший концерт в моей жизни: сотни екатеринбуржцев не пустили к любимой группе

8 декабря 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге более 100 человек не смогли попасть на концерт из-за полиции

Толпа фанатов группы «Перемотка» не смогла попасть на концерт своей любимой уральской группы. Все дело в рейде, который устроила полиция в день концерта в клубе «Фабрика».

Кто-то из несостоявшихся зрителей, а их было около сотни человек, написал, что вместо концерта ему пришлось полтора часа стоять в очереди на морозе. В итоге он успел послушать только три песни. Недовольный любитель живого выступления группы добавил, что будет подавать жалобу.

Позже музыканты прокомментировали ситуацию, рассказав, что в день концерта в клубе прошел рейд полиции, а заведение не было к такому готово. Более того, по словам артистов группы, именно от полиции поступило указание закончить в 22:00.

Ранее в Екатеринбурге провели рейд еще в одном из ночных клубов города и выявили незаконную продажу алкоголя.

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