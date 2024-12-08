Это худший концерт в моей жизни: сотни екатеринбуржцев не пустили к любимой группе

Кто-то из несостоявшихся зрителей, а их было около сотни человек, написал, что вместо концерта ему пришлось полтора часа стоять в очереди на морозе. В итоге он успел послушать только три песни. Недовольный любитель живого выступления группы добавил, что будет подавать жалобу.