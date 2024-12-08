Это худший концерт в моей жизни: сотни екатеринбуржцев не пустили к любимой группе

Posted 8 декабря, 15:32
Published 8 декабря, 15:32
Modified 8 декабря, 15:34
Updated 8 декабря, 15:34
Кто-то из несостоявшихся зрителей, а их было около сотни человек, написал, что вместо концерта ему пришлось полтора часа стоять в очереди на морозе. В итоге он успел послушать только три песни. Недовольный любитель живого выступления группы добавил, что будет подавать жалобу.
Позже музыканты прокомментировали ситуацию, рассказав, что в день концерта в клубе прошел рейд полиции, а заведение не было к такому готово. Более того, по словам артистов группы, именно от полиции поступило указание закончить в 22:00.
Ранее в Екатеринбурге провели рейд еще в одном из ночных клубов города и выявили незаконную продажу алкоголя.