Как красиво, правильно написать и отправить письмо Деду Морозу

Posted 8 декабря, 12:32
Published 8 декабря, 12:32
Modified 8 декабря, 12:34
Updated 8 декабря, 12:34
Для письма Деду Морозу можно использовать обыкновенную бумагу. Также в магазинах сейчас продаются специальные красивые напечатанные разноцветные бланки.
Однако будет лучше, если оформить письмо собственноручно. Можно нарисовать зимние картинки, например, елочки, снеговиков, санки, горки, подарки, игрушки и так далее. По желанию, изображения можно сделать объемными, выложить аппликации, использовать бисер, пластилин, шишки и елочные иголки, крупы и другие материалы.
Для самого написания, чтобы письмо выглядело празднично и красиво, можно использовать разноцветные ручки, карандаши, фломастеры, мелки.
Чаще всего письмо Деду Морозу пишут от руки. Но это не обязательно. Волшебник обрадуется и посланию, напечатанному на компьютере.
Не стоит сразу начинать просить подарки, лучше поприветствовать Деда Мороза, справиться о его здоровье, ведь он уже старенький. Потом можно немного рассказать о себе, о родных и близких, о своих увлечениях и достижениях. Перечислить хорошие дела, которые были сделаны в этом году и поблагодарить Дедушку за подарки, полученные в предыдущем году.
В конце текста необходимо вежливо попрощаться, написать ему пожелания и расписаться.
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Катя. Мне девять лет и я живу в Нижнем Тагиле вместе с мамой, папой и маленьким братишкой. Я люблю танцевать и рисовать, хожу в музыкальную школу, чтобы играть на балалайке. Часто участвую в разных конкурсах и становлюсь победителем, у меня уже много дипломов. В школе учусь хорошо, почти отличница, но иногда получаю четверки.
Как твое здоровье? Как ты себя чувствуешь? Не болеешь ли? Хочу сказать тебе большое спасибо за подарки, которые получила на прошлый Новый год. В этом году я мечтаю о маленькой собачке, чтобы можно было с ней играть и гулять. Обещаю, что буду о ней заботиться сама. Еще одно мое желание — получить большой набор для творчества, чтобы воплощать свои идеи и украшать квартиру красивыми картинками.
Желаю тебе и Снегурочке счастливого Нового года! Будь здоров! Всего хорошего и до свидания!
Катя
Деду Морозу можно отправить не только письмо, но и бандероль с подарком. Лучше всего, чтобы это было что-то, сделанное своими руками: вышивка, гравюра, картина, мыло, печенье, стихи или песня собственного сочинения.
Не забывайте, что Дед Мороз живет на севере. Ему не помешают дополнительные новые теплые варежки или носки. Такие подарки могут положить в посылку те, кто умеет вязать.
Письма и посылки Деду Морозу отправляет Почта России. Во многих отделениях можно приобрести красивый праздничный конверт, на котором уже напечатан адрес волшебника.
Если вы выберете обычный конверт, то адрес нужно будет заполнить собственноручно: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Кстати, не забудьте наклеить марку.
Если вдруг в адресе будет ошибка, то отправление все равно доставят получателю.
Письмо Деду Морозу нужно отправлять заранее, ведь в преддверии Нового года он получает множество отправлений. Лучше всего это сделать до середины декабря. Тогда можно быть точно уверенными, что он его получит.
Не следует ждать, что Дед Мороз ответит сразу же. Некоторые родители сами заранее заботятся о том, чтобы их любимые дети получили в ответ от него письмо с поздравлениями.
Однако, как уверяют работники Почты России, если отправить Деду Морозу письмо в Великий Устюг, то ответ обязательно придет.
Не стоит надеяться, что поздравление будет индивидуальным. Обычно это шаблон, в который просто вставляют имя отправителя.