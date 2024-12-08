Как красиво, правильно написать и отправить письмо Деду Морозу

Как твое здоровье? Как ты себя чувствуешь? Не болеешь ли? Хочу сказать тебе большое спасибо за подарки, которые получила на прошлый Новый год. В этом году я мечтаю о маленькой собачке, чтобы можно было с ней играть и гулять. Обещаю, что буду о ней заботиться сама. Еще одно мое желание — получить большой набор для творчества, чтобы воплощать свои идеи и украшать квартиру красивыми картинками.