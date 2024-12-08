Мэрия Нижнего Тагила выделила деньги на обновление СШ «Старый соболь»

Posted 8 декабря, 12:22
Published 8 декабря, 12:22
Modified 8 декабря, 12:25
Updated 8 декабря, 12:25
В 2024 году был проведен капитальный ремонт кровли в спортзалах. В зале, который находится на Красноармейской улице, поставили пластиковые окна, рассказали в нижнетагильской спортшколе.
Также рабочие провели новое освещение в игровом зале. В настоящее время завершается установка новой пожарной сигнализации.
В следующем году планируется провести отделочные работы стен и потолка малого зала, — рассказали в спортивной школе.
Напомним, к весне 2025 года в Нижнем Тагиле завершится ремонт в Центре ветеранов боевых действий.