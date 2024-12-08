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Posted 8 декабря, 12:22

Published 8 декабря, 12:22

Modified 8 декабря, 12:25

Updated 8 декабря, 12:25

Мэрия Нижнего Тагила выделила деньги на обновление СШ «Старый соболь»

Мэрия Нижнего Тагила выделила деньги на обновление СШ «Старый соболь»

8 декабря 2024, 12:22
Фото: Спортшкола «Старый соболь» ВКонтакте.
Мэрия Нижнего Тагила выделила деньги из городского бюджета на ремонт спортшколы «Старый соболь».

В 2024 году был проведен капитальный ремонт кровли в спортзалах. В зале, который находится на Красноармейской улице, поставили пластиковые окна, рассказали в нижнетагильской спортшколе.

Также рабочие провели новое освещение в игровом зале. В настоящее время завершается установка новой пожарной сигнализации.

В следующем году планируется провести отделочные работы стен и потолка малого зала, — рассказали в спортивной школе.

Напомним, к весне 2025 года в Нижнем Тагиле завершится ремонт в Центре ветеранов боевых действий.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Капитальный ремонт#Освещение#Пластиковые окна#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Спортшкола#Городской бюджет
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