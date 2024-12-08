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Posted 8 декабря, 11:39

Published 8 декабря, 11:39

Modified 8 декабря, 11:48

Updated 8 декабря, 11:48

Мужчина в Екатеринбурге угрожал сотруднице ПВЗ «Яндекс.Маркета» муляжом пистолета

Мужчина в Екатеринбурге угрожал сотруднице ПВЗ «Яндекс.Маркета» муляжом пистолета

8 декабря 2024, 11:39
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге мужчина пришел в ПВЗ «Яндекс.Маркета» и стал угрожать сотруднице. Случай произошел на улице Энтузиастов.

Горожанин пришел в ПВЗ и, наставив игрушечное оружие на сотрудницу, пытался ее испугать. По словам женщины, она не восприняла его всерьез, но обратилась в полицию, рассказали в пресс-службе екатеринбургского ведомства.

Вскоре личность посетителя была установлена. Оказалось, что игрушку в виде оружия он приобрел в детском магазине.

Напомним, в Белоярском районе пьяная женщина пришла в школу №18, где учится ее ребенок, и попыталась напасть с ножом на директора.

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