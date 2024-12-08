Мужчина в Екатеринбурге угрожал сотруднице ПВЗ «Яндекс.Маркета» муляжом пистолета

Posted 8 декабря, 11:39
Published 8 декабря, 11:39
Modified 8 декабря, 11:48
Updated 8 декабря, 11:48
Горожанин пришел в ПВЗ и, наставив игрушечное оружие на сотрудницу, пытался ее испугать. По словам женщины, она не восприняла его всерьез, но обратилась в полицию, рассказали в пресс-службе екатеринбургского ведомства.
Вскоре личность посетителя была установлена. Оказалось, что игрушку в виде оружия он приобрел в детском магазине.
Напомним, в Белоярском районе пьяная женщина пришла в школу №18, где учится ее ребенок, и попыталась напасть с ножом на директора.