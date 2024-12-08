Неизвестные пускали салют из окна машины в Екатеринбурге

Posted 8 декабря, 08:15
Published 8 декабря, 08:15
Modified 8 декабря, 08:17
Updated 8 декабря, 08:17
По словам очевидца, фейерверки запускали из окна автомобиля, который проезжал под окнами. Хлопки и вспышки разбудили местных жителей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Кто и для чего запускал салют, при этом находясь в машине, неизвестно.
Напомним, в Екатеринбурге отменили праздничный салют в Новогоднюю полночь 1 января 2025 года. Также фейерверки не будут запускать при открытии ледового городка и катка.