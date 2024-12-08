tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 08:15

Published 8 декабря, 08:15

Modified 8 декабря, 08:17

Updated 8 декабря, 08:17

Неизвестные пускали салют из окна машины в Екатеринбурге

Неизвестные пускали салют из окна машины в Екатеринбурге

8 декабря 2024, 08:15
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге неизвестные пускали салют на улице Свердлова ночью 7 декабря 2024 года.

По словам очевидца, фейерверки запускали из окна автомобиля, который проезжал под окнами. Хлопки и вспышки разбудили местных жителей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Кто и для чего запускал салют, при этом находясь в машине, неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге отменили праздничный салют в Новогоднюю полночь 1 января 2025 года. Также фейерверки не будут запускать при открытии ледового городка и катка.

Салюта в Екатеринбурге в День России не будет
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга проснулись ночью от взрывовВ Екатеринбурге на Уралмаше местный житель регулярно издевается над собакойВ Екатеринбурге задержана школьница-наркокурьер
#Елизавета Зиборова#Общество#Автомобиль#Пиротехника#Очевидцы#Салют#Фейерверк#Неизвестные#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика