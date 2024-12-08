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Posted 8 декабря, 05:13

Published 8 декабря, 05:13

Modified 8 декабря, 05:15

Updated 8 декабря, 05:15

Неизвестные украли три коробки на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге на 100 тысяч рублей

Неизвестные украли три коробки на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге на 100 тысяч рублей

8 декабря 2024, 05:13
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге неизвестные украли товар на пункте выдачи Wildberries. Происшествие случилось в районе Эльмаша.

Злоумышленники разбили окно и проникли внутрь. При этом они, по предположению очевидцев, порезались, так как осталась кровь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Грабители украли несколько коробок с товарами. Размер причиненного ущерба составил более 100 тысяч рублей. Исчезнувший товар заново оформят или возместят. ПВЗ продолжает работу в обычном режиме.

Напомним, в поселке в Нижнем Тагиле посетитель магазина украл бутылку дорогостоящего алкоголя.

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#Елизавета Зиборова#Криминал#Кража#ЧП#Злоумышленники#Пункт выдачи#Товар#Неизвестные#18+#Екатеринбург#Wildberries#Инцидент
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