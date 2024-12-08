Неизвестные украли три коробки на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге на 100 тысяч рублей

Posted 8 декабря, 05:13
Published 8 декабря, 05:13
Modified 8 декабря, 05:15
Updated 8 декабря, 05:15
Злоумышленники разбили окно и проникли внутрь. При этом они, по предположению очевидцев, порезались, так как осталась кровь, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Грабители украли несколько коробок с товарами. Размер причиненного ущерба составил более 100 тысяч рублей. Исчезнувший товар заново оформят или возместят. ПВЗ продолжает работу в обычном режиме.
Напомним, в поселке в Нижнем Тагиле посетитель магазина украл бутылку дорогостоящего алкоголя.