tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 10:24

Published 8 декабря, 10:24

Modified 8 декабря, 10:26

Updated 8 декабря, 10:26

Неизвестный выхватил телефон у помощника депутата в Екатеринбурге

Неизвестный выхватил телефон у помощника депутата в Екатеринбурге

8 декабря 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге хулиган украл телефон у помощника депутата гордумы. Инцидент произошел на улице Испанских Рабочих.

По словам очевидца, мужчина вышел на улицу из своего дома. В этот момент прохожий выхватил у него из рук телефон и, забравшись в автомобиль, уехал в неизвестном направлении, пишет Ура.ру.

Чиновник обратился в полицию. Сообщается, что грабитель был одет в куртку и светлую шапку, а на спине у него был контейнер голубого цвета. Проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге грабитель украл рюкзак у сотрудницы детского сада и ударил ее. Мужчину вскоре задержали.

Неизвестные украли три коробки на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге на 100 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В автобусах Екатеринбурга женщины воруют телефоны у пассажировВ полиции Нижнего Тагила начали проверку после дебоша подростков в кафеГрабители в Екатеринбурге массово разбивают и обворовывают автомобили
#Елизавета Зиборова#Проверка#Полиция#Кража#ЧП#Хулиганство#Грабитель#Телефон#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика