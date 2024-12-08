Неизвестный выхватил телефон у помощника депутата в Екатеринбурге

Posted 8 декабря, 10:24
Published 8 декабря, 10:24
Modified 8 декабря, 10:26
Updated 8 декабря, 10:26
По словам очевидца, мужчина вышел на улицу из своего дома. В этот момент прохожий выхватил у него из рук телефон и, забравшись в автомобиль, уехал в неизвестном направлении, пишет Ура.ру.
Чиновник обратился в полицию. Сообщается, что грабитель был одет в куртку и светлую шапку, а на спине у него был контейнер голубого цвета. Проводится проверка.
Напомним, в Екатеринбурге грабитель украл рюкзак у сотрудницы детского сада и ударил ее. Мужчину вскоре задержали.