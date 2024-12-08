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Posted 8 декабря, 16:57

Published 8 декабря, 16:57

Modified 8 декабря, 16:59

Updated 8 декабря, 16:59

Следственный комитет инициировал проверку после травм работников в Березовском

Ожоги при работе: СК начал проверку в Березовском

8 декабря 2024, 16:57
Фото: 1MI.

Следственный комитет инициировал проверку после травм работников в Березовском

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил о начале проверки соблюдения правил охраны труда в городе Березовский. Два сотрудника пострадали при выполнении работ по обезжириванию цистерн в Западной промышленной зоне города.

Следственный отдел по городу Березовский приступил к проверке соблюдения норм охраны труда после получения информации о двух сотрудников. Инцидент произошел 7 декабря 2024 года в Западной промышленной зоне города, где работники занимались подготовкой цистерн к покраске методом обезжиривания.

В результате происшествия сотрудники получили серьезные ожоги и сейчас находятся в медицинском учреждении под присмотром специалистов. Расследование направлено на выявление возможных нарушений, связанных с безопасностью условий труда.

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Оба случая произошли при выполнении стандартных рабочих операций, однако обстоятельства, приведшие к получению травм, требуют детального анализа. В ходе проверки следователи уже провели осмотр места происшествия, собрали образцы сгоревшей одежды и жидкости, используемой для обработки цистерн.

Также ведутся опросы свидетелей и руководства предприятия, проверяется наличие необходимой технической документации и должностных инструкций. Специалисты оценивают степень вреда, причиненного здоровью пострадавших, и проводят дополнительные исследования.

Ранее в Нижнем Тагиле в пожаре серьезно пострадал местный житель, его с ожогами 50% тела доставили в Дедовскую больницу.

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