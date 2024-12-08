Ожоги при работе: СК начал проверку в Березовском

Следственный отдел по городу Березовский приступил к проверке соблюдения норм охраны труда после получения информации о двух сотрудников. Инцидент произошел 7 декабря 2024 года в Западной промышленной зоне города, где работники занимались подготовкой цистерн к покраске методом обезжиривания.