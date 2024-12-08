Письмо Деду Морозу, ремонт в спортшколе, злые тагильские собаки и козни мошенников

В Свердловской области в преддверии Нового года активизировались мошенники. Чаще всего они звонят людям от имени государственных организаций и просят обновить информацию. Правоохранители напоминают гражданам, что никому не следует передавать свои персональные данные, цифры из SMS, а также пароли от банковских приложений.