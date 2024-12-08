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Posted 8 декабря, 14:50

Published 8 декабря, 14:50

Modified 8 декабря, 14:52

Updated 8 декабря, 14:52

Письмо Деду Морозу, ремонт в спортшколе, злые тагильские собаки и козни мошенников

Письмо Деду Морозу, ремонт в спортшколе, злые тагильские собаки и козни мошенников

8 декабря 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Tagilcity.ru делится лайфхаками, как написать письмо Деду Морозу. В Тагиле отремонтируют СШ «Старый Соболь». Вагонку атакуют бродячие собаки. Свердловчан предупредили об активности мошенников. В школе 44 открылся спортзал для занятий самбо. Подводим итоги за выходные.

В преддверии Нового года редакция TagilCity.ru узнала, как правильно написать, оформить и отправить письмо Деду Морозу. Прежде чем просить подарок, обязательно поприветствуйте доброго волшебника и справьтесь о его здоровье. И только в конце нужно скромно рассказать о своём желании.

Как красиво, правильно написать и отправить письмо Деду Морозу
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В следующем году в спортивной школе «Старый соболь» в Нижнем Тагиле продолжится ремонт. Подрядчик отремонтирует малый зал. Напомним, что в этом году в спортивных залах учреждения капитально обновили кровлю. В игровом зале появилось новое освещение. А сейчас завершается установка новой пожарной сигнализации.

Мэрия Нижнего Тагила выделила деньги на обновление СШ «Старый соболь»
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В посёлке Девятый Дзержинского района Нижнего Тагила обитает стая собак. Агрессивные псы постоянно нападают на местных жителей. Из-за этого люди боятся отпускать детей одних. Да и взрослые с опаской выходят на улицу. Многочисленные жалобы в органы власти пока не помогают.

Стая бездомных собак атаковала поселок на Вагонке в Нижнем Тагиле
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В Свердловской области в преддверии Нового года активизировались мошенники. Чаще всего они звонят людям от имени государственных организаций и просят обновить информацию. Правоохранители напоминают гражданам, что никому не следует передавать свои персональные данные, цифры из SMS, а также пароли от банковских приложений.

Свердловчан предупредили о новогоднем обострении у мошенников
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В тагильской школе 44 в рамках проекта «Za самбо» открылся спортивный зал, в котором дети смогут заниматься исконно русской борьбой. Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что у школьников появилась ещё одна возможность для саморазвития и активного досуга.

В Тагиле открылся пятый спортзал по проекту «Zа самбо»
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