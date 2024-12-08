Письмо Деду Морозу, ремонт в спортшколе, злые тагильские собаки и козни мошенников

Posted 8 декабря, 14:50
Published 8 декабря, 14:50
Modified 8 декабря, 14:52
Updated 8 декабря, 14:52
В преддверии Нового года редакция TagilCity.ru узнала, как правильно написать, оформить и отправить письмо Деду Морозу. Прежде чем просить подарок, обязательно поприветствуйте доброго волшебника и справьтесь о его здоровье. И только в конце нужно скромно рассказать о своём желании.
В следующем году в спортивной школе «Старый соболь» в Нижнем Тагиле продолжится ремонт. Подрядчик отремонтирует малый зал. Напомним, что в этом году в спортивных залах учреждения капитально обновили кровлю. В игровом зале появилось новое освещение. А сейчас завершается установка новой пожарной сигнализации.
В посёлке Девятый Дзержинского района Нижнего Тагила обитает стая собак. Агрессивные псы постоянно нападают на местных жителей. Из-за этого люди боятся отпускать детей одних. Да и взрослые с опаской выходят на улицу. Многочисленные жалобы в органы власти пока не помогают.
В Свердловской области в преддверии Нового года активизировались мошенники. Чаще всего они звонят людям от имени государственных организаций и просят обновить информацию. Правоохранители напоминают гражданам, что никому не следует передавать свои персональные данные, цифры из SMS, а также пароли от банковских приложений.
В тагильской школе 44 в рамках проекта «Za самбо» открылся спортивный зал, в котором дети смогут заниматься исконно русской борьбой. Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что у школьников появилась ещё одна возможность для саморазвития и активного досуга.