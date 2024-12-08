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Posted 8 декабря, 06:31

Published 8 декабря, 06:31

Modified 8 декабря, 06:34

Updated 8 декабря, 06:34

Прапорщик МВД из Нижнего Тагила скончался в ходе СВО

Прапорщик МВД из Нижнего Тагила скончался в ходе СВО

8 декабря 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney.
51-летний Алексей Силин из Нижнего Тагила скончался в зоне СВО в бою под Михайловкой 28 сентября 2024 года.

Много лет Силин работал в МВД и в ОМОНе, а также он был участником вооруженных конфликтов на Кавказе. В зону боевых действий тагильчанин ушел в начале 2023 года, рассказали TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».

У Силина остались сестра, жена и семеро детей, двое из которых уже совершеннолетние. По словам родственников, он был хорошим мужем, отцом и братом.

Фото: Похоронный дом «Реквием»
У него были большие планы на жизнь и мечта построить дом на всю большую и счастливую семью, чтобы дети всегда были рядом, — говорит его сестра.

Похороны Силина пройдут 9 декабря 2024 года. Проститься с ним можно в «Реквиеме» на улице Челюскинцев.

Напомним, житель Ирбита погиб на СВО 12 октября 2024 года. Его похоронили 29 ноября.

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