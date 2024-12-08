Прапорщик МВД из Нижнего Тагила скончался в ходе СВО

Posted 8 декабря, 06:31
Published 8 декабря, 06:31
Modified 8 декабря, 06:34
Updated 8 декабря, 06:34
Много лет Силин работал в МВД и в ОМОНе, а также он был участником вооруженных конфликтов на Кавказе. В зону боевых действий тагильчанин ушел в начале 2023 года, рассказали TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».
У Силина остались сестра, жена и семеро детей, двое из которых уже совершеннолетние. По словам родственников, он был хорошим мужем, отцом и братом.
У него были большие планы на жизнь и мечта построить дом на всю большую и счастливую семью, чтобы дети всегда были рядом, — говорит его сестра.
Похороны Силина пройдут 9 декабря 2024 года. Проститься с ним можно в «Реквиеме» на улице Челюскинцев.
Напомним, житель Ирбита погиб на СВО 12 октября 2024 года. Его похоронили 29 ноября.