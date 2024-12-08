tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 07:09

Published 8 декабря, 07:09

Modified 8 декабря, 07:11

Updated 8 декабря, 07:11

Стенка лифта рухнула и придавила пассажиров в доме в Челябинске

Стенка лифта рухнула и придавила пассажиров в доме в Челябинске

8 декабря 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney.
В Челябинске рухнула стена лифта в доме на улице Руставели. Два человека пострадали.

В кабине лифта в момент происшествия ехали женщина и ее восьмилетний сын. Отлетевшая металлическая панель придавила ребенка, а кусок от панели упал на руку женщины, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Известно, что жильцы этого дома на протяжении полутора лет пытаются добиться замены лифта, которые были списаны весной 2024 года. В Следкоме начали проверку по оказанию услуг, которые не отвечают технике безопасности.

Напомним, 5 ноября 2024 года в Екатеринбурге обрушилась кровля во время строительства детского сада. Один из рабочих пострадал.

В Перми рухнула стена в общежитии
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители дома в Екатеринбурге пожаловались на тучи комаровЧастный дом и квартира в многоэтажке сгорели в Нижнем Тагиле и ГГО за суткиСотрудники СК начали проверку конфликта между учителем и школьником в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Безопасность#Дом#Челябинск#Обрушение#Жители#Пострадавшие#Лифт#18+#Екатеринбург#Инцидент#Следком
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика