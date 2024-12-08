Стенка лифта рухнула и придавила пассажиров в доме в Челябинске

Posted 8 декабря, 07:09
Published 8 декабря, 07:09
Modified 8 декабря, 07:11
Updated 8 декабря, 07:11
В кабине лифта в момент происшествия ехали женщина и ее восьмилетний сын. Отлетевшая металлическая панель придавила ребенка, а кусок от панели упал на руку женщины, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Известно, что жильцы этого дома на протяжении полутора лет пытаются добиться замены лифта, которые были списаны весной 2024 года. В Следкоме начали проверку по оказанию услуг, которые не отвечают технике безопасности.
Напомним, 5 ноября 2024 года в Екатеринбурге обрушилась кровля во время строительства детского сада. Один из рабочих пострадал.