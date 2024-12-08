Тошнота и рвота: на соревнованиях в ЯНАО отравились 39 детей

Posted 8 декабря, 10:58
Published 8 декабря, 10:58
Modified 8 декабря, 11:00
Updated 8 декабря, 11:00
В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа 7 декабря произошли события, которые привлекли внимание общественности. Во время проведения соревнований по конькобежному спорту среди школьников, неожиданно 39 детей из Свердловской области почувствовали недомогание. Симптомы включали тошноту и рвоту, что потребовало немедленного медицинского вмешательства. Несколько участников соревнований были госпитализированы.
По информации, размещенной на Telegram-канале следственного комитета по ЯНАО, в настоящее время проводится расследование данного инцидента. Ведется сбор всех необходимых данных, чтобы установить причины произошедшего. Специалисты пытаются выяснить, какие факторы могли привести к такому массовому ухудшению здоровья детей.
Похожая ситуация произошла в Нижнем Тагиле в конце ноября в одной из школ Дзержинского района, в тот раз в больницу с признаками отравления попали 12 детей. Бастрыкин уже взял дело под личный контроль.