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Posted 8 декабря, 10:58

Published 8 декабря, 10:58

Modified 8 декабря, 11:00

Updated 8 декабря, 11:00

Десятки детей из Свердловской области госпитализировали прямо с соревнований

Тошнота и рвота: на соревнованиях в ЯНАО отравились 39 детей

8 декабря 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney.

Десятки детей из Свердловской области госпитализировали прямо с соревнований

Во время соревнований по конькобежному спорту в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа произошел неприятный инцидент. 39 детей из Свердловской области внезапно почувствовали себя плохо, у многих начались симптомы тошноты и рвоты.

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа 7 декабря произошли события, которые привлекли внимание общественности. Во время проведения соревнований по конькобежному спорту среди школьников, неожиданно 39 детей из Свердловской области почувствовали недомогание. Симптомы включали тошноту и рвоту, что потребовало немедленного медицинского вмешательства. Несколько участников соревнований были госпитализированы.

Рвота и недомогание: как минимум 12 детей отравились в тагильской школе
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По информации, размещенной на Telegram-канале следственного комитета по ЯНАО, в настоящее время проводится расследование данного инцидента. Ведется сбор всех необходимых данных, чтобы установить причины произошедшего. Специалисты пытаются выяснить, какие факторы могли привести к такому массовому ухудшению здоровья детей.

Похожая ситуация произошла в Нижнем Тагиле в конце ноября в одной из школ Дзержинского района, в тот раз в больницу с признаками отравления попали 12 детей. Бастрыкин уже взял дело под личный контроль.

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