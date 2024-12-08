Трагедия в Среднеуральске: два человека погибли при пожаре

Posted 8 декабря, 11:35
Published 8 декабря, 11:35
Modified 8 декабря, 11:37
Updated 8 декабря, 11:37
Двое людей сгорели заживо в частном доме во время пожара. Все случилось в Среднеуральске, недалеко от Екатеринбурга. Происшествие со смертельным исходом произошло 7 декабря.
Как пишут в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар случился из-за неисправности в электрическом оборудовании. В момент происшествия в здании находились три человека, одному из которых удалось спастись.
Недавно в Березовском двое рабочих получил ожоги 100% тела, сейчас они в реанимации.