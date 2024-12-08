tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 11:35

Published 8 декабря, 11:35

Modified 8 декабря, 11:37

Updated 8 декабря, 11:37

Пожар унес жизни двух людей в частном доме под Екатеринбургом

Трагедия в Среднеуральске: два человека погибли при пожаре

8 декабря 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney.

Пожар унес жизни двух людей в частном доме под Екатеринбургом

7 декабря в городе Среднеуральск, в 15 километрах от Екатеринбурга, произошла трагедия — пожар в частном доме унес жизни двух человек.

Двое людей сгорели заживо в частном доме во время пожара. Все случилось в Среднеуральске, недалеко от Екатеринбурга. Происшествие со смертельным исходом произошло 7 декабря.

Как пишут в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар случился из-за неисправности в электрическом оборудовании. В момент происшествия в здании находились три человека, одному из которых удалось спастись.

Недавно в Березовском двое рабочих получил ожоги 100% тела, сейчас они в реанимации.

100% ожога тела получили двое рабочих в Березовском
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека скончались в пожарах в Свердловской области за суткиВо время пожара в Нижнем Тагиле погиб человек
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Россия#Пожар#Свердловская область#Смерть#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика