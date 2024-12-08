В Екатеринбурге молодой человек проломил череп пенсионерке прямо на улице

Сейчас жительница Екатеринбурга находится в медицинском учреждении. Ей 71 год и врачи борются за ее жизнь. Диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, несколько переломов черепа, а также многочисленные ушибы и синяки. Сейчас женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает URA.RU.