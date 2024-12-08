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Posted 8 декабря, 15:28

Published 8 декабря, 15:28

Modified 8 декабря, 15:30

Updated 8 декабря, 15:30

В Екатеринбурге 22-летний молодой человек жестоко избил пенсионерку

В Екатеринбурге молодой человек проломил череп пенсионерке прямо на улице

8 декабря 2024, 15:28
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге 22-летний молодой человек жестоко избил пенсионерку

8 декабря жительница Екатеринбурга стала жертвой нападения неизвестного молодого человека. Он нанес пенсионерке тяжелые увечья. Сейчас пожилая женщина находится в состоянии комы. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

В столице Среднего Урала произошло жестокое избиение пенсионерки преклонного возраста. Пожилая женщина шла по улице 40-летия Октября, когда на нее накинулся неизвестный молодой человек в темной одежде. Кроме того, на нем не было обуви.

Сейчас жительница Екатеринбурга находится в медицинском учреждении. Ей 71 год и врачи борются за ее жизнь. Диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, несколько переломов черепа, а также многочисленные ушибы и синяки. Сейчас женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает URA.RU.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, поэтому неизвестного нашли почти сразу. Мужчине 22 года. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время нападавший находится в следственном изоляторе. Согласно информации УМВД России по Екатеринбургу, сейчас обсуждается возможность начала уголовного преследования за нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее в Каменске-Уральском 74-летняя женщина набросилась с тростью на подростка из-за шума.

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