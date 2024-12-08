В Екатеринбурге молодой человек проломил череп пенсионерке прямо на улице

Posted 8 декабря, 15:28
Published 8 декабря, 15:28
Modified 8 декабря, 15:30
Updated 8 декабря, 15:30
В столице Среднего Урала произошло жестокое избиение пенсионерки преклонного возраста. Пожилая женщина шла по улице 40-летия Октября, когда на нее накинулся неизвестный молодой человек в темной одежде. Кроме того, на нем не было обуви.
Сейчас жительница Екатеринбурга находится в медицинском учреждении. Ей 71 год и врачи борются за ее жизнь. Диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, несколько переломов черепа, а также многочисленные ушибы и синяки. Сейчас женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает URA.RU.
Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, поэтому неизвестного нашли почти сразу. Мужчине 22 года. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время нападавший находится в следственном изоляторе. Согласно информации УМВД России по Екатеринбургу, сейчас обсуждается возможность начала уголовного преследования за нанесение тяжких телесных повреждений.
Ранее в Каменске-Уральском 74-летняя женщина набросилась с тростью на подростка из-за шума.