В Екатеринбурге обнаружен труп возле медцентра на Уралмаше

Posted 8 декабря, 11:59
Published 8 декабря, 11:59
Modified 8 декабря, 12:01
Updated 8 декабря, 12:01
По словам очевидца, мертвого человека нашли местные жители, которые проходили мимо, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По предварительной информации, в данной смерти криминала нет. При каких обстоятельствах случилось происшествие — в настоящее время неизвестно.
Напомним, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге был найден умерший мужчина возле многоэтажки на улице Сыромолотова. Предположительно, смерть горожанина не криминальная.