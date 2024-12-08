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Posted 8 декабря, 11:59

Published 8 декабря, 11:59

Modified 8 декабря, 12:01

Updated 8 декабря, 12:01

В Екатеринбурге обнаружен труп возле медцентра на Уралмаше

В Екатеринбурге обнаружен труп возле медцентра на Уралмаше

8 декабря 2024, 11:59
Фото: 1MI.
Около медицинского центра «Шанс» в Екатеринбурге нашли мертвого человека. Инцидент произошел 8 декабря 2024 года на улице Уральских Рабочих.

По словам очевидца, мертвого человека нашли местные жители, которые проходили мимо, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По предварительной информации, в данной смерти криминала нет. При каких обстоятельствах случилось происшествие — в настоящее время неизвестно.

Напомним, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге был найден умерший мужчина возле многоэтажки на улице Сыромолотова. Предположительно, смерть горожанина не криминальная.

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