В Екатеринбурге выросла заболеваемость кишечной инфекцией среди детей

Posted 8 декабря, 08:58
Published 8 декабря, 08:58
Modified 8 декабря, 09:00
Updated 8 декабря, 09:00
Так, по словам педиатра из «УГМК-Здоровье» Игната Клюжина, в течение последних двух недель половина поступивших в стационар детей имеют диагноз «вирусная кишечная инфекция». Чаще дети проходят лечение дома, а в больнице оказываются малыши, пишет Е1.
О вспышке заболеваемости рассказали также инфекционист Татьяна Калугина, а также педиатр Татьяна Гребнева. Врачи просят родителей следить за тем, как дети соблюдают гигиену и правила безопасности, чтобы не заразиться инфекцией.
Напомним, в ноябре 2024 года в Свердловской области почти 1,5 тысячи местных жителей заболели коронавирусом.