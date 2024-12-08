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Posted 8 декабря, 08:58

Published 8 декабря, 08:58

Modified 8 декабря, 09:00

Updated 8 декабря, 09:00

В Екатеринбурге выросла заболеваемость кишечной инфекцией среди детей

В Екатеринбурге выросла заболеваемость кишечной инфекцией среди детей

8 декабря 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney.
Дети в Екатеринбурге стали чаще болеть кишечной инфекцией.

Так, по словам педиатра из «УГМК-Здоровье» Игната Клюжина, в течение последних двух недель половина поступивших в стационар детей имеют диагноз «вирусная кишечная инфекция». Чаще дети проходят лечение дома, а в больнице оказываются малыши, пишет Е1.

О вспышке заболеваемости рассказали также инфекционист Татьяна Калугина, а также педиатр Татьяна Гребнева. Врачи просят родителей следить за тем, как дети соблюдают гигиену и правила безопасности, чтобы не заразиться инфекцией.

Напомним, в ноябре 2024 года в Свердловской области почти 1,5 тысячи местных жителей заболели коронавирусом.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Больница#Дети#Безопасность#Заболеваемость#Родители#Гигиена#Кишечная инфекция#Стационар#Екатеринбург#Педиатр
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