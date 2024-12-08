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Posted 8 декабря, 16:19

Published 8 декабря, 16:19

Modified 8 декабря, 16:21

Updated 8 декабря, 16:21

В Нижнем Тагиле завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

8 декабря 2024, 16:19
Фото: Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.
8 декабря на большом трамплине К-120 в Нижнем Тагиле завершился мужской финал Кубка «Металлинвест». Лидерство захватил Евгений Климов заработав за два прыжка 313,3 общих балла. За ним следуют Данил Садреев — 293,4 балла и Александр Баженов, заработавший в сумме за два прыжка 268,3.

Главным героем дня стал Евгений Климов, чьи прыжки были настолько уверенными и точными, что он буквально взлетел над соперниками. Его первый прыжок составил 133,5 метра, а второй — 136 метров, что принесло ему общую сумму очков в 313,3 балла.

На втором месте оказался Данил Садреев, который также показал отличные результаты. Его первый прыжок достиг отметки в 134 метра, однако второй оказался менее удачным — всего 125 метров. Тем не менее, общая сумма очков составила 293,4 балла, что позволило ему занять почетное второе место.

Замкнул тройку лидеров Александр Баженов, который дважды прыгнул на 123 метра, набрав в итоге 268,3 очка.

Фото: Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье

Ранее на этом же трамплине в спорткомплексе «Аист» прошли всероссийские прыжки на лыжах, одна из участниц, тагильчанка Ирина Прокопьева, заняла второе место по результатам своего прыжка.

Тагильчанка стала призером второго этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина
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