В Нижнем Тагиле завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

На втором месте оказался Данил Садреев, который также показал отличные результаты. Его первый прыжок достиг отметки в 134 метра, однако второй оказался менее удачным — всего 125 метров. Тем не менее, общая сумма очков составила 293,4 балла, что позволило ему занять почетное второе место.