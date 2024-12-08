В Нижнем Тагиле завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

Posted 8 декабря, 16:19
Published 8 декабря, 16:19
Modified 8 декабря, 16:21
Updated 8 декабря, 16:21
Главным героем дня стал Евгений Климов, чьи прыжки были настолько уверенными и точными, что он буквально взлетел над соперниками. Его первый прыжок составил 133,5 метра, а второй — 136 метров, что принесло ему общую сумму очков в 313,3 балла.
На втором месте оказался Данил Садреев, который также показал отличные результаты. Его первый прыжок достиг отметки в 134 метра, однако второй оказался менее удачным — всего 125 метров. Тем не менее, общая сумма очков составила 293,4 балла, что позволило ему занять почетное второе место.
Замкнул тройку лидеров Александр Баженов, который дважды прыгнул на 123 метра, набрав в итоге 268,3 очка.
Ранее на этом же трамплине в спорткомплексе «Аист» прошли всероссийские прыжки на лыжах, одна из участниц, тагильчанка Ирина Прокопьева, заняла второе место по результатам своего прыжка.