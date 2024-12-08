В Нижнем Тагиле жители Дзержинского района остались без света

8 декабря около семи часов вечера тагильчане, проживающие в Дзержинской районе, оказались без света. Как сообщают местные жители, электричество отключили на улице Зари, в домах 26, 28, 34, 42, 44. Кроме того, в темноте оказались улицы Орджоникидзе, Ильича и Окунева.