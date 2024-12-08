В Нижнем Тагиле жители Дзержинского района остались без света

Posted 8 декабря, 16:01
Published 8 декабря, 16:01
Modified 8 декабря, 16:04
Updated 8 декабря, 16:04
8 декабря около семи часов вечера тагильчане, проживающие в Дзержинской районе, оказались без света. Как сообщают местные жители, электричество отключили на улице Зари, в домах 26, 28, 34, 42, 44. Кроме того, в темноте оказались улицы Орджоникидзе, Ильича и Окунева.
Спустя час после отключения света на улицу Орджоникидзе и Окунева приехали аварийные службы. Работники проверяли работу трансформаторной будки.
Напомним, что ранее жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за аварии. Свет отключили на улицах Восстания, Индустрии и Избирателей.