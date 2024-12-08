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Posted 8 декабря, 16:01

Published 8 декабря, 16:01

Modified 8 декабря, 16:04

Updated 8 декабря, 16:04

Несколько улиц в Нижнем Тагиле остались без электричества

В Нижнем Тагиле жители Дзержинского района остались без света

8 декабря 2024, 16:01
Фото: tagilcity.ru.

Несколько улиц в Нижнем Тагиле остались без электричества

8 декабря отключили свет на нескольких улицах в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

8 декабря около семи часов вечера тагильчане, проживающие в Дзержинской районе, оказались без света. Как сообщают местные жители, электричество отключили на улице Зари, в домах 26, 28, 34, 42, 44. Кроме того, в темноте оказались улицы Орджоникидзе, Ильича и Окунева.

Фото: tagilcity.ru

Спустя час после отключения света на улицу Орджоникидзе и Окунева приехали аварийные службы. Работники проверяли работу трансформаторной будки.

Напомним, что ранее жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за аварии. Свет отключили на улицах Восстания, Индустрии и Избирателей.

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