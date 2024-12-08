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Posted 8 декабря, 06:48

Published 8 декабря, 06:48

Modified 8 декабря, 06:51

Updated 8 декабря, 06:51

В Свердловской области станет теплее в начале недели

В Свердловской области станет теплее в начале недели

8 декабря 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области станет теплее. Повышение температуры прогнозируется 9 декабря 2024 года.

В начале грядущей недели влияние антициклона ослабеет. В регион поступит атмосферный фронт, в связи с чем начнется повышение температуры, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

Прогреву воздуха также мешают непродолжительный световой день и Солнце, которое находится не очень высоко над горизонтом. В понедельник также возможны осадки.

Напомним, с 7 по 9 декабря 2024 года в Свердловской области сохраняется лед на дорогах, а также температура, которая ночью опускается до -15 градусов.

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