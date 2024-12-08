В Свердловской области станет теплее в начале недели

Posted 8 декабря, 06:48
Published 8 декабря, 06:48
Modified 8 декабря, 06:51
Updated 8 декабря, 06:51
В начале грядущей недели влияние антициклона ослабеет. В регион поступит атмосферный фронт, в связи с чем начнется повышение температуры, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
Прогреву воздуха также мешают непродолжительный световой день и Солнце, которое находится не очень высоко над горизонтом. В понедельник также возможны осадки.
Напомним, с 7 по 9 декабря 2024 года в Свердловской области сохраняется лед на дорогах, а также температура, которая ночью опускается до -15 градусов.