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Posted 8 декабря, 07:58

Published 8 декабря, 07:58

Modified 8 декабря, 08:00

Updated 8 декабря, 08:00

Водитель автомобиля в Первоуральске сбил пенсионерку

Водитель автомобиля в Первоуральске сбил пенсионерку

8 декабря 2024, 07:58
Фото: 1MI.
В Первоуральске водитель автомобиля Lada Granta сбил пожилую женщину на проспекте Космонавтов. ДТП произошло 7 декабря 2024 года.

Женщина переходила автодорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В это время ее сбил транспорт, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Горожанку с различными травмами доставили в медучреждение. В отношении автомобилиста составили административные материалы.

Напомним, 6 декабря 2024 года в Екатеринбурге мужчина попал под автомобиль, в результате чего получил травмы. Его отвезли в клинику.

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