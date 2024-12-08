Водитель автомобиля в Первоуральске сбил пенсионерку

Posted 8 декабря, 07:58
Published 8 декабря, 07:58
Modified 8 декабря, 08:00
Updated 8 декабря, 08:00
Женщина переходила автодорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В это время ее сбил транспорт, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Горожанку с различными травмами доставили в медучреждение. В отношении автомобилиста составили административные материалы.
Напомним, 6 декабря 2024 года в Екатеринбурге мужчина попал под автомобиль, в результате чего получил травмы. Его отвезли в клинику.