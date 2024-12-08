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Posted 8 декабря, 16:48

Published 8 декабря, 16:48

Modified 8 декабря, 16:50

Updated 8 декабря, 16:50

В Нижнем Тагиле водитель автобуса проехал мимо пассажиров

«Водитель помахал в ответ и уехал»: в Нижнем Тагиле автобус игнорирует пассажиров

8 декабря 2024, 16:48
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле водитель автобуса проехал мимо пассажиров

Вечером 8 декабря тагильчане ждали свой автобус на остановке. Когда местные жители увидели транспортное средство, то помахали водителю рукой, чтобы тот остановился. Водитель лишь махнул в ответ и поехал дальше.

8 декабря житель Нижнего Тагила находился на автобусной остановке в Дзержинском районе. Был уже вечер и он ожидал свой автобус напротив ТЦ «Стрелец». Кроме него в ожидании транспортного средства было еще около трех человек.

Наконец долгожданный автобус показался издали. Тагильчане подали знак рукой водителю, чтобы тот совершил остановку. Однако, ожидаемой реакции не последовало. Вместо того, чтобы забрать пассажиров, водитель махнул рукой и, проигнорировав просьбу, поехал дальше.

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