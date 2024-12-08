«Водитель помахал в ответ и уехал»: в Нижнем Тагиле автобус игнорирует пассажиров

Posted 8 декабря, 16:48
Published 8 декабря, 16:48
Modified 8 декабря, 16:50
Updated 8 декабря, 16:50
8 декабря житель Нижнего Тагила находился на автобусной остановке в Дзержинском районе. Был уже вечер и он ожидал свой автобус напротив ТЦ «Стрелец». Кроме него в ожидании транспортного средства было еще около трех человек.
Наконец долгожданный автобус показался издали. Тагильчане подали знак рукой водителю, чтобы тот совершил остановку. Однако, ожидаемой реакции не последовало. Вместо того, чтобы забрать пассажиров, водитель махнул рукой и, проигнорировав просьбу, поехал дальше.
Ранее в Екатеринбурге излишне смелый шофер автобуса решил избежать долгого ожидания в пробке путем выезда на встречную полосу движения.