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Posted 8 декабря, 11:25

Published 8 декабря, 11:25

Modified 8 декабря, 11:27

Updated 8 декабря, 11:27

Женщина в Екатеринбурге недовольна реакцией аварийщиков на сообщение о запахе газа

Женщина в Екатеринбурге недовольна реакцией аварийщиков на сообщение о запахе газа

8 декабря 2024, 11:25
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге местная жительница пожаловалась на некачественную работу аварийщиков после сообщения о том, что пахнет газом. Случай произошел 8 декабря 2024 года.

Женщина проживает на улице Крауля. По ее словам, в доме на протяжении года перекрыт газ. Утром она почувствовала запах газа, однако сначала подумала, что у кого-то из соседей «убежало» молоко и уехала на работу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

При этом екатеринбурженка все же вызвала сотрудников аварийной службы, так как запах был сильным. На вызов приехали быстро. По словам горожанки, коммунальщики ей позвонили и стали ругаться, что она уехала, учуяв запах газа.

Тогда женщина вернулась домой. Аварийщики внимательно осмотрели трубу, затем горожанка подписала акт. После этого сотрудники уехали. Екатеринбурженка отметила, что после проветривания запах исчез, однако она осталась недовольна тем, как была произведена работа аварийщиков.

Мое самое первое предположение, видимо, подтвердилось, потому что после проветривания запах ушёл, но как так мы проверяем безопасность, — говорит свердловчанка.

Напомним, жители двухэтажного здания в Карпинске пожаловались на аварийное состояние дома.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Жалоба#Дом#Бытовой газ#Коммунальная служба#Запах#Екатеринбург
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