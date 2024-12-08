Женщина в Екатеринбурге недовольна реакцией аварийщиков на сообщение о запахе газа

Женщина проживает на улице Крауля. По ее словам, в доме на протяжении года перекрыт газ. Утром она почувствовала запах газа, однако сначала подумала, что у кого-то из соседей «убежало» молоко и уехала на работу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».