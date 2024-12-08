Жители Екатеринбурга поссорились из-за новых троллейбусов

Posted 8 декабря, 10:57
Published 8 декабря, 10:57
Modified 8 декабря, 10:59
Updated 8 декабря, 10:59
Так, стало известно, что троллейбус №31 будет ездить по маршруту «Химмаш — Железнодорожный вокзал», №36 будет курсировать рейсом «Химмаш — Академическая», пишет Е1.
Пассажиры троллейбуса №33 смогут ездить маршрутом «Коммунистическая — Университет», а №26 — «Коммунистическая — Крауля». Екатеринбуржцы, увидевшие список рейсов, остались недовольны, что на некоторых маршрутах останутся старые троллейбусы.
Горожане отметили, что необходимо обновить маршруты №25, 27, 30, 32 и 38, так как в них холодно и неудобно. При этом сообщается, что в город была поставлена только часть партии. Остальной транспорт поступит к началу 2025 года.
Напомним, власти Екатеринбурга планируют закупить новый общественный транспорт в 2025 году.