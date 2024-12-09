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Posted 9 декабря, 12:14

Published 9 декабря, 12:14

Modified 9 декабря, 12:16

Updated 9 декабря, 12:16

Чай превратится в горький яд, если делать так: самые частые ошибки при заваривании

Чай превратится в горький яд, если делать так: самые частые ошибки при заваривании

9 декабря 2024, 12:14
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Чай — это не просто напиток, это целая культура, основанная на традициях и ритуалах. Но умеем ли мы правильно заваривать чай, чтобы он не потерял свой вкус, ценные свойства и не превратился в отраву?

В последние десятилетия чрезвычайную популярность завоевали чайные пакетики: их очень удобно использовать и дома, и в путешествии. Однако чтобы приготовить чашку ароматного чая, важно знать несколько нюансов. Первое, на что стоит обратить внимание, это температура воды и время заваривания.

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Для заваривания чая в пакетиках рекомендуется использовать воду температурой 90-95 градусов. Если закипятить воду до 100 градусов и залить ею пакетик, то скорее всего, получится перегретый напиток с горьким вкусом. Поэтому всегда дайте воде немного остыть.

Теперь о самом главном: время заваривания чая зависит от его типа. Например, черный чай обычно заваривают от 3 до 5 минут. Зеленый — всего 2-3 минуты. Если передержите пакетик в чашке, чай перенасытится танинами и будет горьковатым.

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  • Черный чай: завариваем кипятком 90-95 градусов, время заваривания — 3-5 минут.
  • Зеленый чай: завариваем водой 70-80 градусов, время заваривания — 2-3 минуты.
  • Травяной чай: завариваем кипятком 90-95 градусов, время заваривания — 5-7 минут.
Заваренный черный чай нужно выпивать в течение 10-15 минут, так как позднее он начинает терять вкус и аромат. Зеленый чай также нужно выпивать в течение первых 20-25 минут после приготовления, — рекомендует портал «Тут новости».

Пакетиком, который вы уже использовали, можно заварить чай во второй раз — обычно это касается зеленого и белого чая. Однако вкус при втором заваривании будет уже менее насыщенным. Выбирайте пакетики из натуральных материалов, а не из синтетики. Чай, упакованный в бумажные пакетики, как правило, безопасен для здоровья.

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Источник: tut-news.ru.

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