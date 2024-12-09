Чай превратится в горький яд, если делать так: самые частые ошибки при заваривании

Пакетиком, который вы уже использовали, можно заварить чай во второй раз — обычно это касается зеленого и белого чая. Однако вкус при втором заваривании будет уже менее насыщенным. Выбирайте пакетики из натуральных материалов, а не из синтетики. Чай, упакованный в бумажные пакетики, как правило, безопасен для здоровья.