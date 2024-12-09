Детский хоккейный турнир «Кубок Урала» проходит в Верхней Пышме

Posted 9 декабря, 06:26
Published 9 декабря, 06:26
Modified 9 декабря, 06:28
Updated 9 декабря, 06:28
Детский хоккейный турнир «Кубок Урала» среди игроков 2014 года рождения организован благотворительным фондом «Дети России» совместно с Ассоциацией «Спортивно-Патриотический Клуб „ФОРПОСТ“», СРОО «Ладья», РОО «Федерация хоккея Свердловской области», а также при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.
Приветствую вас на традиционном турнире, который занимает достойное место в нашем хоккейном регионе и собирает сильнейших юных спортсменов. Желаю вам, ребята, проявить мастерство и найти новых друзей! — обратился к участникам заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
Всего на льду «Кубка Урала» соревнуются 200 спортсменов. Участников по праву можно назвать маленькими профессионалами. У многих уже есть спортивные юношеские разряды. Кроме того, у всех без исключения имеется опыт и огромная жажда победить.
Хоккей не только зрелищный, захватывающий спорт. Он развивает силу, ловкость, умение принимать решения. Мы рады вновь проводить турнир, принимать игроков и их наставников. Это настоящий праздник и незабываемые эмоции! Мы стараемся, чтобы эти состязания запомнились не только в спортивной части, но состоялся и культурный обмен. Наши гости знакомятся с самыми лучшими и интересными местами уральской столицы, — пояснила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.
В течение недели юные хоккеисты будут бороться за главный приз — почетный кубок турнира. Ребят ждет не только насыщенная спортивная, но и экскурсионная программа. Они побывают в музеях, планетарии, в кино. Посетят летную школу, где смогут совершить полет на авиасимуляторе.
«Кубок Урала» проходит уже в третий раз. За это время в нем приняло участие 350 игроков из 10 регионов России. В 2022 и 2023 году почетным гостем турнира был заслуженный тренер СССР и России Виталий Ерфилов — спортивный наставник, воспитавший хоккейную легенду Владислава Третьяка. В течение двух лет он проводил для участников мастер-классы и делился ценным опытом с вратарями команд. Сегодня его уже нет с нами, но легендарное имя стало частью истории уральских состязаний.
Признателен организаторам за прекрасно проведенные предыдущие соревнования. Искренне желаю участникам бескомпромиссной борьбы и новых побед. Самый первый турнир — всегда яркое воспоминание, которое остается с нами навсегда, — подчеркнул вице-президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов.
С напутственной речью к ребятам обратился также участник шоу «Уральские пельмени», актер, сценарист и телеведущий Андрей Рожков.
Неизменной доброй традицией «Кубка Урала» остаются подарки от Благотворительного фонда «Дети России» в честь открытия и закрытия состязаний для всех юных хоккеистов.