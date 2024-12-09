Детский хоккейный турнир «Кубок Урала» проходит в Верхней Пышме

«Кубок Урала» проходит уже в третий раз. За это время в нем приняло участие 350 игроков из 10 регионов России. В 2022 и 2023 году почетным гостем турнира был заслуженный тренер СССР и России Виталий Ерфилов — спортивный наставник, воспитавший хоккейную легенду Владислава Третьяка. В течение двух лет он проводил для участников мастер-классы и делился ценным опытом с вратарями команд. Сегодня его уже нет с нами, но легендарное имя стало частью истории уральских состязаний.