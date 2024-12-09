tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 06:26

Published 9 декабря, 06:26

Modified 9 декабря, 06:28

Updated 9 декабря, 06:28

Детский хоккейный турнир «Кубок Урала» проходит в Верхней Пышме

Детский хоккейный турнир «Кубок Урала» проходит в Верхней Пышме

9 декабря 2024, 06:26
Фото: БФ «Дети России».
Состязания в Верхней Пышме продолжатся до 11 декабря 2024 года. За главный приз борются десять детских команд из шести регионов России, а также игроки из Республики Казахстан.

Детский хоккейный турнир «Кубок Урала» среди игроков 2014 года рождения организован благотворительным фондом «Дети России» совместно с Ассоциацией «Спортивно-Патриотический Клуб „ФОРПОСТ“», СРОО «Ладья», РОО «Федерация хоккея Свердловской области», а также при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Приветствую вас на традиционном турнире, который занимает достойное место в нашем хоккейном регионе и собирает сильнейших юных спортсменов. Желаю вам, ребята, проявить мастерство и найти новых друзей! — обратился к участникам заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

Всего на льду «Кубка Урала» соревнуются 200 спортсменов. Участников по праву можно назвать маленькими профессионалами. У многих уже есть спортивные юношеские разряды. Кроме того, у всех без исключения имеется опыт и огромная жажда победить.

Хоккей не только зрелищный, захватывающий спорт. Он развивает силу, ловкость, умение принимать решения. Мы рады вновь проводить турнир, принимать игроков и их наставников. Это настоящий праздник и незабываемые эмоции! Мы стараемся, чтобы эти состязания запомнились не только в спортивной части, но состоялся и культурный обмен. Наши гости знакомятся с самыми лучшими и интересными местами уральской столицы, — пояснила директор фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

В течение недели юные хоккеисты будут бороться за главный приз — почетный кубок турнира. Ребят ждет не только насыщенная спортивная, но и экскурсионная программа. Они побывают в музеях, планетарии, в кино. Посетят летную школу, где смогут совершить полет на авиасимуляторе.

Фото: БФ «Дети России»

«Кубок Урала» проходит уже в третий раз. За это время в нем приняло участие 350 игроков из 10 регионов России. В 2022 и 2023 году почетным гостем турнира был заслуженный тренер СССР и России Виталий Ерфилов — спортивный наставник, воспитавший хоккейную легенду Владислава Третьяка. В течение двух лет он проводил для участников мастер-классы и делился ценным опытом с вратарями команд. Сегодня его уже нет с нами, но легендарное имя стало частью истории уральских состязаний.

Признателен организаторам за прекрасно проведенные предыдущие соревнования. Искренне желаю участникам бескомпромиссной борьбы и новых побед. Самый первый турнир — всегда яркое воспоминание, которое остается с нами навсегда, — подчеркнул вице-президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов.

С напутственной речью к ребятам обратился также участник шоу «Уральские пельмени», актер, сценарист и телеведущий Андрей Рожков.

Фото: БФ «Дети России»

Неизменной доброй традицией «Кубка Урала» остаются подарки от Благотворительного фонда «Дети России» в честь открытия и закрытия состязаний для всех юных хоккеистов.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Спорт#Дети#Свердловская область#Хоккей#Верхняя Пышма#Турнир#Благотворительный фонд#Регионы России#Екатеринбург#Юные спортсмены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика