Директор гимназии в Верхотурье незаконно сдавала в аренду спортзал

Posted 9 декабря, 11:18
Published 9 декабря, 11:18
Modified 9 декабря, 11:20
Updated 9 декабря, 11:20
Спортзал использовали самозанятые горожане для проведения тренировок по фитнесу. В 2024 году руководитель учреждения сдала помещение своей невестке, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура, проведя проверку, внесла представление о том, чтобы в региональный бюджет была выплачена компенсация в размере 77 тысяч рублей за незаконное использование госимущества.
Напомним, прокуратура в Екатеринбурге обязала руководителя компании выплатить сотруднику долг по зарплате.