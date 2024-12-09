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Posted 9 декабря, 11:18

Published 9 декабря, 11:18

Modified 9 декабря, 11:20

Updated 9 декабря, 11:20

Директор гимназии в Верхотурье незаконно сдавала в аренду спортзал

Директор гимназии в Верхотурье незаконно сдавала в аренду спортзал

9 декабря 2024, 11:18
Фото: 1MI.
В Верхотурье директор гимназии вместе со своей дочерью безвозмездно сдавала в аренду спортзал осенью 2023 и 2024 года.

Спортзал использовали самозанятые горожане для проведения тренировок по фитнесу. В 2024 году руководитель учреждения сдала помещение своей невестке, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура, проведя проверку, внесла представление о том, чтобы в региональный бюджет была выплачена компенсация в размере 77 тысяч рублей за незаконное использование госимущества.

Напомним, прокуратура в Екатеринбурге обязала руководителя компании выплатить сотруднику долг по зарплате.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Незаконная деятельность#Аренда#Верхотурье#Директор#Спортзал#Представление#Гимназия#Екатеринбург
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