Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Екатеринбургом

Posted 9 декабря, 09:36
Published 9 декабря, 09:36
Modified 9 декабря, 09:38
Updated 9 декабря, 09:38
Водитель грузовика во время движения отвлекся и протаранил легковой транспорт, который стоял на правой стороне дороги, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В случившемся ЧП получили травмы 12-летняя девочка, пассажир и водитель иномарки. Пострадавших доставили в медучреждение. Известно, что водитель грузовой машины во время инцидента был трезв.
Напомним, 3 декабря 2024 года на трассе в Свердловской области случилась массовая авария с участием двух автомобилей и грузовика.