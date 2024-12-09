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Posted 9 декабря, 09:36

Published 9 декабря, 09:36

Modified 9 декабря, 09:38

Updated 9 декабря, 09:38

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Екатеринбургом

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Екатеринбургом

9 декабря 2024, 09:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На автодороге Екатеринбург — Алапаевск произошло столкновение грузовика и Kia Sportage. Два человека пострадали. ДТП случилось 8 декабря 2024 года.

Водитель грузовика во время движения отвлекся и протаранил легковой транспорт, который стоял на правой стороне дороги, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В случившемся ЧП получили травмы 12-летняя девочка, пассажир и водитель иномарки. Пострадавших доставили в медучреждение. Известно, что водитель грузовой машины во время инцидента был трезв.

Напомним, 3 декабря 2024 года на трассе в Свердловской области случилась массовая авария с участием двух автомобилей и грузовика.

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