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Posted 9 декабря, 17:33

Published 9 декабря, 17:33

Modified 9 декабря, 17:34

Updated 9 декабря, 17:34

Ефимов: На станции «ЗИЛ» продолжаются работы по подготовке к строительству

Ефимов: На станции «ЗИЛ» продолжаются работы по подготовке к строительству

9 декабря 2024, 17:33
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На первой станции Бирюлевской линии метро «ЗИЛ» стабильно ведется подготовка к строительству. С соответствующим комментарием выступил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает www.mos.ru, на сегодняшний день на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро начали выносить инженерные сети, находящиеся в зоне предполагаемого строительства. Кроме того, осуществляется подготовка территорий к реализации основной задачи проекта. На участке примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой работники обустраивают ограждения вокруг котлована. «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, что означает, что в центре будет платформа, а пути — по бокам.

«ЗИЛ» будет находиться на перекрестке проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Две одноименные станции планируется сделать конечными для своих веток метро — Троицкой и Бирюлевской.

Василий Десятков, возглавляющий столичный департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, отмечает, что одноименные станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий наряду с платформой Московского центрального кольца будут представлять собой городской вокзал, который поможет распределить транспортную нагрузку в расширяющемся микрорайоне южной части Москвы. Для удобства пассажиров при пересадке станции метро оборудуют общим вестибюлем — он будет находиться рядом с входом в парк «Тюфелева роща», на участке пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.

Бирюлевскую линию метро проложат от площадки, где ранее располагалась промзона, а сейчас ведется застройка, до районов Западное и Восточное Бирюлево. Ее запуск в работу позволит сделать более комфортным транспортное обслуживание населения в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное. На линии должно появиться 10 станций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», что на будущей Бирюлевской линии метро осуществляются подготовительные работы, предполагающие дальнейшее строительство.

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