Ефимов: На станции «ЗИЛ» продолжаются работы по подготовке к строительству

Как сообщает www.mos.ru, на сегодняшний день на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро начали выносить инженерные сети, находящиеся в зоне предполагаемого строительства. Кроме того, осуществляется подготовка территорий к реализации основной задачи проекта. На участке примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой работники обустраивают ограждения вокруг котлована. «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, что означает, что в центре будет платформа, а пути — по бокам.