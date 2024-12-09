Ефимов: На станции «ЗИЛ» продолжаются работы по подготовке к строительству

Posted 9 декабря, 17:33
Published 9 декабря, 17:33
Modified 9 декабря, 17:34
Updated 9 декабря, 17:34
Как сообщает www.mos.ru, на сегодняшний день на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро начали выносить инженерные сети, находящиеся в зоне предполагаемого строительства. Кроме того, осуществляется подготовка территорий к реализации основной задачи проекта. На участке примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой работники обустраивают ограждения вокруг котлована. «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, что означает, что в центре будет платформа, а пути — по бокам.
«ЗИЛ» будет находиться на перекрестке проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских. Две одноименные станции планируется сделать конечными для своих веток метро — Троицкой и Бирюлевской.
Василий Десятков, возглавляющий столичный департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, отмечает, что одноименные станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий наряду с платформой Московского центрального кольца будут представлять собой городской вокзал, который поможет распределить транспортную нагрузку в расширяющемся микрорайоне южной части Москвы. Для удобства пассажиров при пересадке станции метро оборудуют общим вестибюлем — он будет находиться рядом с входом в парк «Тюфелева роща», на участке пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.
Бирюлевскую линию метро проложат от площадки, где ранее располагалась промзона, а сейчас ведется застройка, до районов Западное и Восточное Бирюлево. Ее запуск в работу позволит сделать более комфортным транспортное обслуживание населения в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное. На линии должно появиться 10 станций.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», что на будущей Бирюлевской линии метро осуществляются подготовительные работы, предполагающие дальнейшее строительство.