Екатеринбургская актриса Яна Троянова* заочно арестована в Москве

Posted 9 декабря, 15:29
Published 9 декабря, 15:29
Modified 9 декабря, 15:31
Updated 9 декабря, 15:31
Актрису из Екатеринбурга Яну Троянову* заочно арестовали в Москве за нарушение закона о возбуждении ненависти или вражды. Эту информацию сообщил РЕН-ТВ.
Судебное заседание по этому делу прошло 4 декабря. Ранее Троянова* призывала убирать российских детей, оправдывая это тем, что жители России заслуживают такого наказания. На эти слова отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил проверить заявления актрисы.
На данный момент Яна Троянова* проживает за границей.
Ранее в главной библиотеке уральской столицы отказались убирать с полок книги с запрещенной в России идеологией.
*иноагент, внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга