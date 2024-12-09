Екатеринбургская актриса Яна Троянова* заочно арестована в Москве

Судебное заседание по этому делу прошло 4 декабря. Ранее Троянова* призывала убирать российских детей, оправдывая это тем, что жители России заслуживают такого наказания. На эти слова отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил проверить заявления актрисы.