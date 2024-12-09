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Posted 9 декабря, 15:29

Published 9 декабря, 15:29

Modified 9 декабря, 15:31

Updated 9 декабря, 15:31

Суд в Москве заочно арестовал актрису из Екатеринбурга Яну Троянову*

Екатеринбургская актриса Яна Троянова* заочно арестована в Москве

9 декабря 2024, 15:29
Фото: 1MI.

Суд в Москве заочно арестовал актрису из Екатеринбурга Яну Троянову*

Сбежавшая из России актриса Яна Троянова* заочно арестована в Москве за призывы убивать российских граждан.

Актрису из Екатеринбурга Яну Троянову* заочно арестовали в Москве за нарушение закона о возбуждении ненависти или вражды. Эту информацию сообщил РЕН-ТВ.

Судебное заседание по этому делу прошло 4 декабря. Ранее Троянова* призывала убирать российских детей, оправдывая это тем, что жители России заслуживают такого наказания. На эти слова отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил проверить заявления актрисы.

На данный момент Яна Троянова* проживает за границей.

Ранее в главной библиотеке уральской столицы отказались убирать с полок книги с запрещенной в России идеологией.

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