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Posted 9 декабря, 17:10

Published 9 декабря, 17:10

Modified 9 декабря, 17:12

Updated 9 декабря, 17:12

Экоитоги недели, монтаж ледового городка, «Семья России» и православный сад в Тагиле

Экоитоги недели, монтаж ледового городка, «Семья России» и православный сад в Тагиле

9 декабря 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru подводит экоитоги недели. В городе продолжается строительство ледового городка. Тагильчане получили премию на конкурсе «Семья России». В православный детский сад придут первые малыши. Группа тагильских подростков испытывала судьбу на тонком льду. Подводим итоги за 9 декабря.

В начале декабря в Тагиле были превышены показатели загрязнения воздуха. Цементный завод в Невьянске отрицает свою причастность к появлению большого количества пыли в воздухе. В поселке под Тагилом появится новая котельная. TagilCity.ru подводит экоитоги недели.

Итоги недели: диоксид азота, невьянский цемзавод и живые ели
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В Нижнем Тагиле продолжается строительство новогоднего ледового городка. В этом году по задумке организаторов он основан на сказках Корнея Чуковского. Жители города уже могут любоваться реалистичными фигурами лошадей и снеговиков. А в конце строители установят новогоднюю красавицу-ель.

«Лошадки, как живые»: в Нижнем Тагиле продолжается монтаж ледового городка
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Семья тагильчан Важениных, в которой воспитываются восемь детей, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сила семьи». Она посвящена тем людям, которые вместе переживают трудности, когда близкий человек находится на СВО. Мать Татьяна не только успевает растить детей, но также ведет блог и занимается бизнесом.

Тагильская семья стала победителем премии «Семья России»
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Православный детский сад «Стилиан» открылся в Нижнем Тагиле. Ленточку в торжественной обстановке вместе с епископом Нижнетагильским и Невьянским Феодосием перерезали мэр города Владислав Пинаев и воспитанники. В новом дошкольном учреждении уже числятся 33 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет.

В Нижнем Тагиле открылся первый православный детский сад
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Тагильские подростки решились на отчаянный шаг — они катались на коньках на одном из водоемов города. Лед в начале зимы пока еще очень тонкий и выходить на него крайне опасно. На этот раз обошлось без трагедии, однако спасатели напоминают, что с начала зимнего сезона в Свердловской области из-за собственной неосторожности утонули четыре человека.

Безумие или отвага: на тонком льду тагильского пруда заметили группу подростков
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