Экоитоги недели, монтаж ледового городка, «Семья России» и православный сад в Тагиле

Posted 9 декабря, 17:10
Published 9 декабря, 17:10
Modified 9 декабря, 17:12
Updated 9 декабря, 17:12
В начале декабря в Тагиле были превышены показатели загрязнения воздуха. Цементный завод в Невьянске отрицает свою причастность к появлению большого количества пыли в воздухе. В поселке под Тагилом появится новая котельная. TagilCity.ru подводит экоитоги недели.
В Нижнем Тагиле продолжается строительство новогоднего ледового городка. В этом году по задумке организаторов он основан на сказках Корнея Чуковского. Жители города уже могут любоваться реалистичными фигурами лошадей и снеговиков. А в конце строители установят новогоднюю красавицу-ель.
Семья тагильчан Важениных, в которой воспитываются восемь детей, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сила семьи». Она посвящена тем людям, которые вместе переживают трудности, когда близкий человек находится на СВО. Мать Татьяна не только успевает растить детей, но также ведет блог и занимается бизнесом.
Православный детский сад «Стилиан» открылся в Нижнем Тагиле. Ленточку в торжественной обстановке вместе с епископом Нижнетагильским и Невьянским Феодосием перерезали мэр города Владислав Пинаев и воспитанники. В новом дошкольном учреждении уже числятся 33 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет.
Тагильские подростки решились на отчаянный шаг — они катались на коньках на одном из водоемов города. Лед в начале зимы пока еще очень тонкий и выходить на него крайне опасно. На этот раз обошлось без трагедии, однако спасатели напоминают, что с начала зимнего сезона в Свердловской области из-за собственной неосторожности утонули четыре человека.