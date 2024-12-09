Экоитоги недели, монтаж ледового городка, «Семья России» и православный сад в Тагиле

Тагильские подростки решились на отчаянный шаг — они катались на коньках на одном из водоемов города. Лед в начале зимы пока еще очень тонкий и выходить на него крайне опасно. На этот раз обошлось без трагедии, однако спасатели напоминают, что с начала зимнего сезона в Свердловской области из-за собственной неосторожности утонули четыре человека.