Глава РЭО Буцаев: В Тыве в 2026 году появится новый мусоросортировочный комплекс

Мусоросортировочный комплекс будет размещен в районе пгт Каа-Хем. Проект предполагает сортировку на уровне 70 тысяч тонн в год, утилизацию — 31,5 тысячи тонн в год и захоронение — 70 тысяч тонн в год. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Проектно-сметная документация уже готова, а в начале 2025 года планируется завершение госэкспертизы.