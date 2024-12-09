Глава РЭО Буцаев: В Тыве в 2026 году появится новый мусоросортировочный комплекс

Posted 9 декабря, 19:48
Published 9 декабря, 19:48
Modified 9 декабря, 19:48
Updated 9 декабря, 19:48
Обсуждение проекта прошло между генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и главой региона Владиславом Ховалыгом.
Как указал Денис Буцаев, этот проект имеет важное значение для республики, и его радует, что регион проявляет интерес к улучшению системы обращения с отходами. Он отметил, что подготовка к строительству комплекса свидетельствует об активном исполнении дорожной карты по реализации инфраструктуры. Учитывая необходимость крупных финансовых вложений, РЭО предлагает субсидию, достигающую 95% от общей стоимости проекта, пишет prmira.ru.
Мусоросортировочный комплекс будет размещен в районе пгт Каа-Хем. Проект предполагает сортировку на уровне 70 тысяч тонн в год, утилизацию — 31,5 тысячи тонн в год и захоронение — 70 тысяч тонн в год. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Проектно-сметная документация уже готова, а в начале 2025 года планируется завершение госэкспертизы.
Владислав Ховалыг подчеркнул, что необходимость строительства современного комплекса сортировки мусора назрела давно, и благодаря поддержке Российского экологического оператора Республика Тыва сделает шаг, чтобы выйти на новый уровень.
«Вся эта межведомственная работа позволит нашим гражданам почувствовать практический эффект от реализации нацпроекта „Экология“», — сказал Ховалыг.