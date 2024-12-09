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Posted 9 декабря, 19:48

Published 9 декабря, 19:48

Modified 9 декабря, 19:48

Updated 9 декабря, 19:48

Глава РЭО Буцаев: В Тыве в 2026 году появится новый мусоросортировочный комплекс

Глава РЭО Буцаев: В Тыве в 2026 году появится новый мусоросортировочный комплекс

9 декабря 2024, 19:48
Фото: 1MI.
В Кызылском районе Республики Тыва планируется создание современного мусоросортировочного комплекса к 2026 году. Предусмотренная мощность сортировки составит 70 тысяч тонн отходов в год.

Обсуждение проекта прошло между генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и главой региона Владиславом Ховалыгом.

Как указал Денис Буцаев, этот проект имеет важное значение для республики, и его радует, что регион проявляет интерес к улучшению системы обращения с отходами. Он отметил, что подготовка к строительству комплекса свидетельствует об активном исполнении дорожной карты по реализации инфраструктуры. Учитывая необходимость крупных финансовых вложений, РЭО предлагает субсидию, достигающую 95% от общей стоимости проекта, пишет prmira.ru.

Мусоросортировочный комплекс будет размещен в районе пгт Каа-Хем. Проект предполагает сортировку на уровне 70 тысяч тонн в год, утилизацию — 31,5 тысячи тонн в год и захоронение — 70 тысяч тонн в год. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Проектно-сметная документация уже готова, а в начале 2025 года планируется завершение госэкспертизы.

Владислав Ховалыг подчеркнул, что необходимость строительства современного комплекса сортировки мусора назрела давно, и благодаря поддержке Российского экологического оператора Республика Тыва сделает шаг, чтобы выйти на новый уровень.

«Вся эта межведомственная работа позволит нашим гражданам почувствовать практический эффект от реализации нацпроекта „Экология“», — сказал Ховалыг.

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