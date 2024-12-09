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Posted 9 декабря, 03:29

Published 9 декабря, 03:29

Modified 9 декабря, 03:31

Updated 9 декабря, 03:31

Гонщики на квадроциклах разбили «тропу здоровья» на базе УВЗ в Нижнем Тагиле

Гонщики на квадроциклах разбили «тропу здоровья» на базе УВЗ в Нижнем Тагиле

9 декабря 2024, 03:29
Фото: 1MI.
На лыжной базе УВЗ в Нижнем Тагиле люди, ездившие на квадроциклах, повредили «тропу здоровья».

По словам местной жительницы, тропа для пеших прогулок обозначена зеленым цветом на стенде с информацией, однако водителям квадроциклов это не помешало на ней проехаться, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Горожанка отметила, что из-за следов от квадроциклов тропа теперь поделена на две колеи и призвала автоинспекторов штрафовать любителей прокатиться по пешеходной зоне.

Зимой все колеи застывшие, а осенью и летом там вообще не пройти. Чтобы выровнять эту квадротропу, нужно весной загонять туда трактор, — говорит тагильчанка.

Напомним, в Екатеринбурге курьер сломал автоматизированные ворота, когда пытался их самостоятельно отодвинуть.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Екатеринбург
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