Гонщики на квадроциклах разбили «тропу здоровья» на базе УВЗ в Нижнем Тагиле

Posted 9 декабря, 03:29
Published 9 декабря, 03:29
Modified 9 декабря, 03:31
Updated 9 декабря, 03:31
По словам местной жительницы, тропа для пеших прогулок обозначена зеленым цветом на стенде с информацией, однако водителям квадроциклов это не помешало на ней проехаться, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Горожанка отметила, что из-за следов от квадроциклов тропа теперь поделена на две колеи и призвала автоинспекторов штрафовать любителей прокатиться по пешеходной зоне.
Зимой все колеи застывшие, а осенью и летом там вообще не пройти. Чтобы выровнять эту квадротропу, нужно весной загонять туда трактор, — говорит тагильчанка.
Напомним, в Екатеринбурге курьер сломал автоматизированные ворота, когда пытался их самостоятельно отодвинуть.