Итоги недели: диоксид азота, невьянский цемзавод и живые ели

Posted 9 декабря, 06:02
Published 9 декабря, 06:02
Modified 9 декабря, 06:04
Updated 9 декабря, 06:04
Традиционно, начинаем с обзора качества воздуха в Нижнем Тагиле. Первые четыре дня декабря были ознаменованы ежедневным превышением веществ-загрязнителей, в частности, диоксида азота и сероводорода. Наличие в воздухе первого показателя установили не только посты «Уральского УГМС», но и газоанализатор редакции TagilCity.ru.
В общей сложности, загрязненный воздух фигурировал в сводках неделю.
Невьянский цементник, от которого, по мнению жителей Невьянска, в дни смога принесло много пыли, дал редакции TagilCity.ru комментарий. По словам представителей предприятия, источник пыли в уральском городе не установлен, а сам завод делает все, чтобы сохранять экологию. Однако в отношении этого же предприятия ранее предостережения выдал Росприроднадзор, который нашел несоответствия между реальными показателями загрязнения и данными, представленными Невьянским цементником. Более того, несколькими годами ранее Роспотребнадзор установил, что с 2014 года в воздухе стационарными постами неоднократно фиксировалась концентрация взвешенных частиц пыли.
Аналогичное нарушение выявили и на предприятии, расположенном в Нижнем Тагиле — «Уралхимпласте». Специалисты Росприроднадзора признали его нарушителем из-за осуществления вредных выбросов. Помимо этого в своих отчетах о выбросах предприятие искажало данные.
Что касается опасных производств, то в РФ сейчас обсуждают инициативу о снижении возрастной планки для работы на вредных и опасных производствах. Такой план предложили в Министерстве промышленности и торговли. Предприятия смогут заключать с работниками до 18 лет соглашения о платной стажировке.
В поселке под Нижним Тагилом возведут новую котельную за 125,5 миллиона рублей. Модернизированная установка позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Помимо этого Служба экологической безопасности Нижнего Тагила закупает новый малый лесопатрульный комплекс за 3,8 миллиона рублей. Он поможет бороться с пожарами.
А тем временем, тагильчане могут готовиться к Новому году и приобретать живые ели. Если ель менее метра, то ее можно будет приобрести за 68 рублей. От 1 до 2 метров — за 136 рублей, от 2 до 3 метров — за 204 рубля, от 3 до 4 метров — за 272 рубля. А дороже всего обойдется елочка выше 4 метров — в 340 рублей.