Итоги недели: диоксид азота, невьянский цемзавод и живые ели

Невьянский цементник, от которого, по мнению жителей Невьянска, в дни смога принесло много пыли, дал редакции TagilCity.ru комментарий. По словам представителей предприятия, источник пыли в уральском городе не установлен, а сам завод делает все, чтобы сохранять экологию. Однако в отношении этого же предприятия ранее предостережения выдал Росприроднадзор, который нашел несоответствия между реальными показателями загрязнения и данными, представленными Невьянским цементником. Более того, несколькими годами ранее Роспотребнадзор установил, что с 2014 года в воздухе стационарными постами неоднократно фиксировалась концентрация взвешенных частиц пыли.