Из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы на Гоа

Полеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Самолет за один раз может перевезти 238 туристов. Рейсы будут выполняться не часто — трижды в месяц. В воздухе пассажиры проведут более шести часов, сообщает пресс-служба аэропорта.