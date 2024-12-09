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Posted 9 декабря, 07:52

Published 9 декабря, 07:52

Modified 9 декабря, 07:54

Updated 9 декабря, 07:54

Из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы на Гоа

Из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы на Гоа

9 декабря 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney.
Из Екатеринбурга вновь можно слетать на Гоа без пересадки.

С 9 декабря екатеринбуржцы могут улететь в Индию без пересадки. Boeing 757-200 будет летать из Кольцово.

Полеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Самолет за один раз может перевезти 238 туристов. Рейсы будут выполняться не часто — трижды в месяц. В воздухе пассажиры проведут более шести часов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Первый рейс стартует 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге образовалась очередь из 100 человек.

В «Кольцово» пассажиры почти сутки ждали свой рейс
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#Екатерина Смирнова#Общество#Туризм#Индия#Екатеринбург#Перелет
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