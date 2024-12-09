Из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы на Гоа

Posted 9 декабря, 07:52
Published 9 декабря, 07:52
Modified 9 декабря, 07:54
Updated 9 декабря, 07:54
С 9 декабря екатеринбуржцы могут улететь в Индию без пересадки. Boeing 757-200 будет летать из Кольцово.
Полеты будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Самолет за один раз может перевезти 238 туристов. Рейсы будут выполняться не часто — трижды в месяц. В воздухе пассажиры проведут более шести часов, сообщает пресс-служба аэропорта.
Первый рейс стартует 9 декабря.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге образовалась очередь из 100 человек.