Кафе «Успех» потерпело неудачу: Роспотребнадзор закрыл заведение на два месяца

Posted 9 декабря, 13:17
Published 9 декабря, 13:17
Modified 9 декабря, 13:19
Updated 9 декабря, 13:19
Работа кафе «Успех», расположенного в городе Новая Ляля, временно прекращена на 60 суток. Решение было принято после тщательной проверки Серовского отдела Управления Роспотребнадзора, который обнаружил множество серьезных нарушений санитарного законодательства.
Роспотребнадзор по Свердловской области сообщает, что в ходе инспекции выяснилось, что помещения кафе находятся в плохом состоянии и требуют капитального ремонта. Оборудование и стены заведения оказались загрязненными, а также были обнаружены насекомые. Кроме того, в кафе не проводились обязательные каждодневные осмотры персонала, работающего с продуктами питания.
Также было установлено, что кафе неправильно хранит продукты. В том числе замораживают то, что не удалось продать, с целью продажи в другой день. Помимо этого, на предприятии отсутствовал должным образом организованный производственный контроль.
Учитывая все эти факты, Серовский отдел Роспотребнадзора составил протокол о временном закрытии кафе. Материалы дела были переданы в Верхотурский суд, где судья принял решение приостановить деятельность заведения на два месяца.
Ранее азербайджанский бизнесмен открыл сомнительное заведение в Екатеринбурге, которое закрыли из-за полной антисанитарии и отсутствия документов.