Кафе «Успех» потерпело неудачу: Роспотребнадзор закрыл заведение на два месяца

Роспотребнадзор по Свердловской области сообщает, что в ходе инспекции выяснилось, что помещения кафе находятся в плохом состоянии и требуют капитального ремонта. Оборудование и стены заведения оказались загрязненными, а также были обнаружены насекомые. Кроме того, в кафе не проводились обязательные каждодневные осмотры персонала, работающего с продуктами питания.