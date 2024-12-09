Как избавиться от хлама и ненужных вещей в доме: 2 способа от мудрых японцев

Posted 9 декабря, 10:17
Published 9 декабря, 10:17
Modified 9 декабря, 10:19
Updated 9 декабря, 10:19
Некоторые люди годами живут в захламленных домах и привыкают к такой обстановке. Но на самом деле, это вредно и для физического здоровья, и для психологического состояния. Во-первых, наличие большого количества ненужных предметов вызывает чувство подавленности. Загроможденное пространство ухудшает концентрацию и провоцирует тревогу. Упорядочивание вещей помогает создать более спокойную атмосферу. Во-вторых, чем меньше вещей — тем проще поддерживать порядок, легче находить нужные предметы и тратить меньше времени на уборку. Это помогает сосредоточиться на том, что действительно важно. В-третьих, на предметах, которые нагромождены в комнате, постоянно копится пыль. Убирать ее крайне затруднительно и хлопотно.
Однако многие люди привязываются к своим вещам и не хотят с ними расставаться. Японский эксперт, автор книги «Магия уборки» Мари Кондо предлагает методику, которая позволит вам легко избавиться от большинства вещей в доме.
Она советует задавать себе важный вопрос при каждой вещи: «Вызывает ли эта вещь у меня радость?». Если ответ «нет», то нужно избавиться от этого предмета. Этот метод помогает не только избавиться от лишнего, но и сделает пространство более гармоничным, — приводит слова эксперта портала ixbt.com.
Вторая японская методика основана на философии минимализма. Восточные мудрецы советуют отказаться от культа потребления и сосредоточиться на том, что действительно важно. Многие жители Страны Восходящего солнца пользуются принципом «пять вещей в одном помещении». Это значит, что в комнате помимо мебели должно находиться не более пяти вещей, которые действительно важны для вас. Японцы уверяют, что это помогает сосредоточиться на главной жизненной цели и тратить минимум времени на уборку.
Ранее эксперты назвали пять вещей, которые нужно срочно убрать перед приходом гостей.