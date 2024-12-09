Как избавиться от хлама и ненужных вещей в доме: 2 способа от мудрых японцев

Некоторые люди годами живут в захламленных домах и привыкают к такой обстановке. Но на самом деле, это вредно и для физического здоровья, и для психологического состояния. Во-первых, наличие большого количества ненужных предметов вызывает чувство подавленности. Загроможденное пространство ухудшает концентрацию и провоцирует тревогу. Упорядочивание вещей помогает создать более спокойную атмосферу. Во-вторых, чем меньше вещей — тем проще поддерживать порядок, легче находить нужные предметы и тратить меньше времени на уборку. Это помогает сосредоточиться на том, что действительно важно. В-третьих, на предметах, которые нагромождены в комнате, постоянно копится пыль. Убирать ее крайне затруднительно и хлопотно.