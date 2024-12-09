Как правильно хранить чеснок зимой: секреты и подсказки опытных дачников

Posted 9 декабря, 14:26
Published 9 декабря, 14:26
Modified 9 декабря, 14:28
Updated 9 декабря, 14:28
Задача, на первый взгляд, сложная, но вполне решаемая. Мы собрали для вас действенные советы, как правильно хранить чеснок зимой в домашних условиях, чтобы он не сгнил, не испортился и не стал мягким.
Самый лучший вариант для хранения чеснока — прохладное и сухое помещение, температура в районе 0-5 градусов и влажность около 50-60%. Дома создать такие условия проблематично, поэтому храните чеснок в самом прохладном месте. Используйте сетчатые мешки или бумажные пакеты. Пластик же и полиэтиленовые пакеты лучше отложить: они способствует накоплению влаги.
В условиях квартиры чеснок можно убрать в нижний ящик кухонного шкафа, кладовую или на утепленный балкон, — рекомендуют опытные дачники, эксперты портала Mydecor.ru.
Холодильник не очень подходит для хранения, но если есть такая необходимость, то держите его только в специально отведенном для овощей отделении и в бумажном пакете.
Многие хозяйки хранят чеснок зимой в обычных трехлитровых банках. Простерилизуйте их и уложите головки плотно, но не чересчур тесно, вместо крышки используйте марлю: важно обеспечить доступ воздуха, — дают еще один совет эксперты.
Если в помещении влажно, то можно засыпать в банку крупную поваренную соль. Ее кристаллы не дадут головкам чеснока соприкасаться и будут впитывать излишнюю влагу, которую так не любит этот овощ.
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Источник: mydecor.ru.