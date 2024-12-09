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Posted 9 декабря, 14:26

Published 9 декабря, 14:26

Modified 9 декабря, 14:28

Updated 9 декабря, 14:28

Как правильно хранить чеснок зимой: секреты и подсказки опытных дачников

Как правильно хранить чеснок зимой: секреты и подсказки опытных дачников

9 декабря 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Чеснок — это не просто пикантная добавка к вашим любимым блюдам, но и настоящий кладезь полезных веществ и вкусовых оттенков, которые могут превратить любое блюдо в шедевр. Но как сохранить эту вкуснотищу свежей в течение долгих зимних месяцев?

Задача, на первый взгляд, сложная, но вполне решаемая. Мы собрали для вас действенные советы, как правильно хранить чеснок зимой в домашних условиях, чтобы он не сгнил, не испортился и не стал мягким.

Как и где хранить чеснок зимой?

Самый лучший вариант для хранения чеснока — прохладное и сухое помещение, температура в районе 0-5 градусов и влажность около 50-60%. Дома создать такие условия проблематично, поэтому храните чеснок в самом прохладном месте. Используйте сетчатые мешки или бумажные пакеты. Пластик же и полиэтиленовые пакеты лучше отложить: они способствует накоплению влаги.

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В условиях квартиры чеснок можно убрать в нижний ящик кухонного шкафа, кладовую или на утепленный балкон, — рекомендуют опытные дачники, эксперты портала Mydecor.ru.

Холодильник не очень подходит для хранения, но если есть такая необходимость, то держите его только в специально отведенном для овощей отделении и в бумажном пакете.

Какие еще есть способы хранения чеснока?

  • Сухое хранение. Чеснок свяжите в пучки и подвесьте в темной кладовой, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
  • Консервирование. Любите эксперименты? Попробуйте заморозить чеснок в оливковом масле — вы сохраните его вкус, аромат и полезные свойства.
  • Хранение в песке или опилках. Оберните головки чеснока газетой и прикопайте слоями в песке или опилках.
Чеснок следует хранить при низкой влажностиЧеснок следует хранить при низкой влажности
Чеснок следует хранить при низкой влажности. Фото: Photo by Joey Huang on Unsplash
Многие хозяйки хранят чеснок зимой в обычных трехлитровых банках. Простерилизуйте их и уложите головки плотно, но не чересчур тесно, вместо крышки используйте марлю: важно обеспечить доступ воздуха, — дают еще один совет эксперты.

Если в помещении влажно, то можно засыпать в банку крупную поваренную соль. Ее кристаллы не дадут головкам чеснока соприкасаться и будут впитывать излишнюю влагу, которую так не любит этот овощ.

Ранее эксперты перечислили продукты, которые нельзя долго хранить в холодильнике.

Источник: mydecor.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Овощи#Зима#Хранение#Дачники#Песок#Чеснок#КЦ#Еда и напитки#Полезные советы#Опилки#Сушка#Консервирование
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