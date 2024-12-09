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Posted 9 декабря, 13:40

Published 9 декабря, 13:40

Modified 9 декабря, 13:42

Updated 9 декабря, 13:42

Как спасти прилипший к сковороде ужин: готовим средство из 3 компонентов

Как спасти прилипший к сковороде ужин: готовим средство из 3 компонентов

9 декабря 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если при жарке пища прилипает к сковороде, значит пришло время реанимировать вашу посуду. Поможет в этом одно простое средство, которое вы легко приготовите самостоятельно.

Новые сковородки, как правило, идеально готовят пищу, однако со временем поверхность становится менее прочной, еда начинает пригорать, готовится дольше и получается не такой вкусной.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, попробуйте уникальное домашнее средство, с помощью которого многие хозяйки уже спасли свои старые сковородки. Вам понадобятся:

  • пищевая сода — 3 столовые ложки;
  • столовый уксус — 100 мл;
  • спирт — 100 мл.
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Сковороду тщательно очистите от остатков грязи и жира, подсушите. Затем распределите по поверхности соду — она должна покрыть сковородку ровным тонким слоем. Далее влейте уксус, а когда закончится реакция с содой добавьте спирт.

Раствор нужно закипятить и оставить на маленьком огне на 3 минуты. Далее раствор вылить и тщательно промыть сковороду водой. Теперь пища будет меньше прилипать, — уверяют эксперты портала «Хибины».

Данный метод прекрасно подходит для всех типов сковородок кроме антипригарных.

Также следует помнить, что пища может прилипать к поверхности из-за нарушения технологии приготовления.

Чтобы пища не прилипала, важно соблюдать технологию приготовленияЧтобы пища не прилипала, важно соблюдать технологию приготовления
Чтобы пища не прилипала, важно соблюдать технологию приготовления. Фото: Изображение Midjourney
  • Перед использованием нагрейте сковороду. Проверить температуру можно, капнув каплю воды: если она сразу испаряется и прыгает по поверхности, сковорода готова.
  • Обязательно используйте масло или жир. Выбирайте масло с высокой температурой дымления, такое как растительное, рапсовое или оливковое. Перед добавлением еды равномерно распределите масло по поверхности сковороды.
  • Важно не перегружать сковороду. Если вы добавите слишком много продуктов сразу, они могут выделить влагу и начать вариться, что приведет к прилипанию.
  • Не трогайте еду слишком рано. Дайте ей время подрумяниться с одной стороны, прежде чем перевернуть.

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Источник: hibiny.ru.

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