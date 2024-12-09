Как спасти прилипший к сковороде ужин: готовим средство из 3 компонентов

Posted 9 декабря, 13:40
Published 9 декабря, 13:40
Modified 9 декабря, 13:42
Updated 9 декабря, 13:42
Новые сковородки, как правило, идеально готовят пищу, однако со временем поверхность становится менее прочной, еда начинает пригорать, готовится дольше и получается не такой вкусной.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, попробуйте уникальное домашнее средство, с помощью которого многие хозяйки уже спасли свои старые сковородки. Вам понадобятся:
Сковороду тщательно очистите от остатков грязи и жира, подсушите. Затем распределите по поверхности соду — она должна покрыть сковородку ровным тонким слоем. Далее влейте уксус, а когда закончится реакция с содой добавьте спирт.
Раствор нужно закипятить и оставить на маленьком огне на 3 минуты. Далее раствор вылить и тщательно промыть сковороду водой. Теперь пища будет меньше прилипать, — уверяют эксперты портала «Хибины».
Данный метод прекрасно подходит для всех типов сковородок кроме антипригарных.
Также следует помнить, что пища может прилипать к поверхности из-за нарушения технологии приготовления.
Ранее эксперты рассказали, как вернуть блеск кухонным тарелкам.
Источник: hibiny.ru.