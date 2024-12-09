«Лошадки, как живые»: в Нижнем Тагиле продолжается монтаж ледового городка

Posted 9 декабря, 06:20
Published 9 декабря, 06:20
Modified 9 декабря, 06:22
Updated 9 декабря, 06:22
К настоящему времени тагильчан уже радует яркий новогодний шар, установленный у Нижнетагильского драматического театра.
Рабочие уже монтируют деревянный каркас для горок и иных сооружений. В скором времени здесь будут бегать ребята с ледянками.
Своей очереди на установку ждут и световые фигуры — лошади, довольно реалистичные, а также снеговики — неизменный атрибут новогоднего праздника.
И, конечно, в процессе монтажа находится главная новогодняя красавица ель. Ее собрали уже наполовину и в скором времени украсят.
Напомним, в декабре на главной площади города должны возвести ледовые фигуры в тематике сказок Корнея Чуковского. Этим занимается подрядчик ООО «Уралстрой-НТ». Проехать на проспект Строителей от здания администрации уже нельзя — дорога официально перекрыта.