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Posted 9 декабря, 06:20

Published 9 декабря, 06:20

Modified 9 декабря, 06:22

Updated 9 декабря, 06:22

Новогодний городок в Нижнем Тагиле

«Лошадки, как живые»: в Нижнем Тагиле продолжается монтаж ледового городка

9 декабря 2024, 06:20
Фото: tagilcity.ru. Новогодний городок в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле строят ледовый городок по сказкам Чуковского

Сюжет
Новый год
В Нижнем Тагиле рабочие продолжают строительство новогоднего городка в центре города.

К настоящему времени тагильчан уже радует яркий новогодний шар, установленный у Нижнетагильского драматического театра.

Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Рабочие уже монтируют деревянный каркас для горок и иных сооружений. В скором времени здесь будут бегать ребята с ледянками.

Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Своей очереди на установку ждут и световые фигуры — лошади, довольно реалистичные, а также снеговики — неизменный атрибут новогоднего праздника.

Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

И, конечно, в процессе монтажа находится главная новогодняя красавица ель. Ее собрали уже наполовину и в скором времени украсят.

Новогодний городок в Нижнем ТагилеНовогодний городок в Нижнем Тагиле
Новогодний городок в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Напомним, в декабре на главной площади города должны возвести ледовые фигуры в тематике сказок Корнея Чуковского. Этим занимается подрядчик ООО «Уралстрой-НТ». Проехать на проспект Строителей от здания администрации уже нельзя — дорога официально перекрыта.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Новый год#Театральная площадь#Ледовый городок#Елка#Театральный сквер#Новогодняя елка#Ледяной городок#Фигуры#Екатеринбург
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