Мать уральского бойца СВО смогла получить награду за погибшего сына спустя год

В 2022 году свердловчанин из Камышлова отправился защищать Родину на СВО. Через год он трагически погиб в бою. Посмертно он был удостоен награды. Однако, получить ее оказалось затруднительным. Указ подписали, только вот георгиевский крест никак не мог дойти до матери погибшего.