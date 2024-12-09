Мать уральского бойца СВО смогла получить награду за погибшего сына спустя год

Posted 9 декабря, 13:05
Published 9 декабря, 13:05
Modified 9 декабря, 13:07
Updated 9 декабря, 13:07
9 декабря в МБОУ СОШ №58 состоялась линейка, но не для учеников. Награждали мать погибшего в зоне СВО военного. Он посмертно был удостоен Орденом Мужества. И вот спустя год награда была передана в руки матери, сообщает в своем Telegram-канале депутата Госдумы от Свердловской области Иванов Максим.
В 2022 году свердловчанин из Камышлова отправился защищать Родину на СВО. Через год он трагически погиб в бою. Посмертно он был удостоен награды. Однако, получить ее оказалось затруднительным. Указ подписали, только вот георгиевский крест никак не мог дойти до матери погибшего.
12 месяцев мать провела в ожидании заслуженной награды своего сына. В конечном итоге ей пришлось добиваться справедливости через военную прокуратуру. Как только контролирующий орган инициировал проверку, награда и соответствующие документы были найдены.
Ранее боец СВО из Свердловской области дважды получил ранения. Его отправили в запас, однако положенные награды он так и не получил. Спустя год он все же смог получить их.