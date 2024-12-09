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Posted 9 декабря, 13:05

Published 9 декабря, 13:05

Modified 9 декабря, 13:07

Updated 9 декабря, 13:07

Мать уральского бойца СВО смогла получить награду за погибшего сына спустя год

Мать уральского бойца СВО смогла получить награду за погибшего сына спустя год

9 декабря 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Камышлове молодой отец и муж ушел на СВО. Защищая Родину, он погиб год назад. Посмертно был удостоен награды, однако получить ее никак не получалось. Спустя год разбирательств мать военного получила Орден Мужества за своего сына.

9 декабря в МБОУ СОШ №58 состоялась линейка, но не для учеников. Награждали мать погибшего в зоне СВО военного. Он посмертно был удостоен Орденом Мужества. И вот спустя год награда была передана в руки матери, сообщает в своем Telegram-канале депутата Госдумы от Свердловской области Иванов Максим.

В 2022 году свердловчанин из Камышлова отправился защищать Родину на СВО. Через год он трагически погиб в бою. Посмертно он был удостоен награды. Однако, получить ее оказалось затруднительным. Указ подписали, только вот георгиевский крест никак не мог дойти до матери погибшего.

Фото: Максим Иванов

12 месяцев мать провела в ожидании заслуженной награды своего сына. В конечном итоге ей пришлось добиваться справедливости через военную прокуратуру. Как только контролирующий орган инициировал проверку, награда и соответствующие документы были найдены.

Ранее боец СВО из Свердловской области дважды получил ранения. Его отправили в запас, однако положенные награды он так и не получил. Спустя год он все же смог получить их.

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