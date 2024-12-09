На трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда ограничат движение

Posted 9 декабря, 07:14
Published 9 декабря, 07:14
Modified 9 декабря, 07:16
Updated 9 декабря, 07:16
Плановое ограничение движения на данной автодороге введут в 20 часов 30 минут 9 декабря. Оно будет действовать на протяжении двух с половиной часов. За час до полуночи ограничения снимут.
Данное ограничение будет работать от деревни Северная до села Покровское и вводится по техпричинам, рассказали в мэрии Верхней Салды.
Напомним, движение на улице Котовского в Екатеринбурге закроют на 4,5 месяца.