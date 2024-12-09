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Posted 9 декабря, 07:14

Published 9 декабря, 07:14

Modified 9 декабря, 07:16

Updated 9 декабря, 07:16

На трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда ограничат движение

На трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда ограничат движение

9 декабря 2024, 07:14
Фото: 1MI.
На трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда ограничат движение 9 декабря вечером.

Плановое ограничение движения на данной автодороге введут в 20 часов 30 минут 9 декабря. Оно будет действовать на протяжении двух с половиной часов. За час до полуночи ограничения снимут.

Данное ограничение будет работать от деревни Северная до села Покровское и вводится по техпричинам, рассказали в мэрии Верхней Салды.

Напомним, движение на улице Котовского в Екатеринбурге закроют на 4,5 месяца.

В Нижнем Тагиле на две недели закроют движение по улице Черных
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Ограничение движения#Дорожное движение#Екатеринбург#Верхняя Салда
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