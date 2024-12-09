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Posted 9 декабря, 13:41

Published 9 декабря, 13:41

Modified 9 декабря, 13:43

Updated 9 декабря, 13:43

На Урале вырос объем проектно-строительных работ

На Урале вырос объем проектно-строительных работ

9 декабря 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney.
На Урале значительно вырос объем проектно-строительных работ и снизилась маржинальность.

Уральское объединение строителей и Лига проектных организаций провели совместное исследование среди 2-х тысяч участников рынка Свердловской области. Выяснилось, что в этом году объем проектно-строительных работ вырос на 30% в сравнении с 2023 годом. Это стало возможным благодаря перераспределению бюджета в пользу ВПК.

Несмотря на это, 55% опрошенных зафиксировали снижение прибыли. Основные причины: падение объемов работ в других секторах (бюджетное строительство, коммерческая недвижимость), высокая инфляция (рост стоимости материалов и зарплат на 15-50% и 10-30% соответственно) и повышение ключевой ставки ЦБ, затруднившее доступ к недорогим кредитам для оборотных средств.

В 2025 году ожидается перераспределение сил на рынке, с уходом слабых игроков и приходом новых. Строители планируют компенсировать снижение прибыли за счет переориентации на промышленное строительство (включая оборонные предприятия и металлургию) и расширение географии работ, сообщает СРО «Уральское объединение строителей».

Напомним, мэр Екатеринбурга заявил о намерении продлить метро до Академического района.

#Екатерина Смирнова#Общество#Строительство#Строительная компания#Строитель#Екатеринбург
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