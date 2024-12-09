На Урале вырос объем проектно-строительных работ

Уральское объединение строителей и Лига проектных организаций провели совместное исследование среди 2-х тысяч участников рынка Свердловской области. Выяснилось, что в этом году объем проектно-строительных работ вырос на 30% в сравнении с 2023 годом. Это стало возможным благодаря перераспределению бюджета в пользу ВПК.