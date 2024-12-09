На Вагонке в Нижнем Тагиле возобновили электроснабжение после аварии

Posted 9 декабря, 05:44
Published 9 декабря, 05:44
Modified 9 декабря, 05:46
Updated 9 декабря, 05:46
Повредилась кабельная линия, которая питает потребителей на Вагонке. Из-за этого произошел сбой в работе трансформаторных подстанций, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго» Нижнего Тагила.
После того, как пропало электричество, сотрудники стали искать причину и место повреждения.
По мере восстановления работы ТП электроэнергия была возвращена в учреждения и дома тагильчан, также часть потребителей была запитана по резервным схемам и от резервных источников снабжения электроэнергией. Энергоснабжение всех потребителей было восстановлено в 1.30 9 декабря, — рассказали в организации.
Напомним, инцидент произошел вечером 8 декабря 2024 года. Свет пропал на улицах Зари, Окунева, Ильича и Орджоникидзе.