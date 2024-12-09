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Posted 9 декабря, 05:44

Published 9 декабря, 05:44

Modified 9 декабря, 05:46

Updated 9 декабря, 05:46

На Вагонке в Нижнем Тагиле возобновили электроснабжение после аварии

На Вагонке в Нижнем Тагиле возобновили электроснабжение после аварии

9 декабря 2024, 05:44
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле устранили коммунальную аварию, из-за которой жители Дзержинского района временно остались без электричества.

Повредилась кабельная линия, которая питает потребителей на Вагонке. Из-за этого произошел сбой в работе трансформаторных подстанций, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго» Нижнего Тагила.

После того, как пропало электричество, сотрудники стали искать причину и место повреждения.

По мере восстановления работы ТП электроэнергия была возвращена в учреждения и дома тагильчан, также часть потребителей была запитана по резервным схемам и от резервных источников снабжения электроэнергией. Энергоснабжение всех потребителей было восстановлено в 1.30 9 декабря, — рассказали в организации.

Напомним, инцидент произошел вечером 8 декабря 2024 года. Свет пропал на улицах Зари, Окунева, Ильича и Орджоникидзе.

Жители поселка под Нижним Тагилом останутся без электричества из-за ремонта
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