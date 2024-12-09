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Posted 9 декабря, 16:56

Published 9 декабря, 16:56

Modified 9 декабря, 16:58

Updated 9 декабря, 16:58

В квартире Екатеринбурга нашли два трупа и шприцы вокруг них

«Неплохой парень»: в Екатеринбурге рядом с трупом мужчины лежали шприцы

9 декабря 2024, 16:56
Фото: 1MI.

В квартире Екатеринбурга нашли два трупа и шприцы вокруг них

7 декабря в Екатеринбурге в квартире нашли два трупа. Это был мужчина со своей спутницей. Около тел лежали шприцы. Выяснилось, что у мужчины были проблемы с наркотиками.

В Екатеринбурге, в одном из жилых домов, 7 декабря были обнаружены тела двух человек. Ими оказались мужчина и женщина.

Знакомые мужчины отмечают, что это был неплохой человек, хоть и злоупотреблял наркотиками. Он отбывал срок в колонии по статье за хищение имущества. И именно это подтолкнуло его к тому, чтобы «завязать» с запрещенными веществами.

Вскоре мужчину нашли мертвым в квартире и не одного. С ним рядом лежало тело его девушки. Ранее она сидела на скамье подсудимых за наркотики. Около их трупов лежали шприцы, сообщает URA.RU.

Ранее екатеринбуржца приговорили к 15 годам колонии за производство мефедрона.

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