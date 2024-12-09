«Неплохой парень»: в Екатеринбурге рядом с трупом мужчины лежали шприцы

Posted 9 декабря, 16:56
Published 9 декабря, 16:56
Modified 9 декабря, 16:58
Updated 9 декабря, 16:58
В Екатеринбурге, в одном из жилых домов, 7 декабря были обнаружены тела двух человек. Ими оказались мужчина и женщина.
Знакомые мужчины отмечают, что это был неплохой человек, хоть и злоупотреблял наркотиками. Он отбывал срок в колонии по статье за хищение имущества. И именно это подтолкнуло его к тому, чтобы «завязать» с запрещенными веществами.
Вскоре мужчину нашли мертвым в квартире и не одного. С ним рядом лежало тело его девушки. Ранее она сидела на скамье подсудимых за наркотики. Около их трупов лежали шприцы, сообщает URA.RU.
Ранее екатеринбуржца приговорили к 15 годам колонии за производство мефедрона.