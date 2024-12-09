Ножницами будете резать стальную проволоку: секреты самой острой заточки

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Мусат и шлифовальный камень Метод с наждачной бумагой Алюминиевая фольга Металлическая губка Что еще нужно учитывать при домашней заточке ножниц

Если ваши ножницы после длительного использования пришли в негодность и больше не режут, а мнут и рвут материал, попробуйте вернуть им былую остроту. Сделать это так же просто, как и наточить нож — в мастерскую идти необязательно.