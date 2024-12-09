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Posted 9 декабря, 16:09

Published 9 декабря, 16:09

Modified 9 декабря, 16:11

Updated 9 декабря, 16:11

Ножницами будете резать стальную проволоку: секреты самой острой заточки

Ножницами будете резать стальную проволоку: секреты самой острой заточки

9 декабря 2024, 16:09
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если ваши ножницы после длительного использования пришли в негодность и больше не режут, а мнут и рвут материал, попробуйте вернуть им былую остроту. Сделать это так же просто, как и наточить нож — в мастерскую идти необязательно.

Мусат и шлифовальный камень

Приготовьте мусат (специальный инструмент для правки ножей) или шлифовальный камень. Лучше всего использовать мусат с мелким зерном, чтобы точная работа была более тщательной. Положите ножницы развернутыми лезвиями на камень и поводите лезвием по камню под углом 10-15 градусов. Не спешите и работайте равномерно по всей длине лезвий.

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Метод с наждачной бумагой

Возьмите лист наждачной бумаги средней зернистости. Разрежьте ножницами лист 10-15 раз, чтобы аккуратно сточить поверхность. Аккуратно сотрите пыль с поверхности ножниц, оставшуюся после заточки.

Алюминиевая фольга

Сложите кусок фольги несколько раз, чтобы он стал толщиной около 8-10 слоев. Нарежьте фольгу ножницами, как будто режете бумагу, для того чтобы заточить их.

Принцип действия основан на микроабразивной обработке лезвий, что позволяет удалить незначительные неровности и восстановить остроту режущей кромки. Метод прост, не требует специальных навыков и подручных средств, — говорится в заметке на портале Pogovorim.by.
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Металлическая губка

Работать с металлической губкой нужно аккуратно: когда вы начнете ее резать, маленькие стальные частицы будут разлетаться вокруг, поэтому точите ножницы над ведром.

Что еще нужно учитывать при домашней заточке ножниц

  • Не забывайте о безопасности. Наденьте подходящую защиту для глаз и рук.
  • Не переусердствуйте. Старайтесь не стачивать чрезмерно металл, чтобы не повредить лезвия.
  • Используйте равномерный угол наклона. Лезвие должно быть равномерно острым по всей длине. В противном случае такими ножницами будет трудно пользоваться.

А вот каким способом можно спасти прилипший к сковороде ужин.

Источник: pogovorim.by.

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