Ножницами будете резать стальную проволоку: секреты самой острой заточки

Posted 9 декабря, 16:09
Published 9 декабря, 16:09
Modified 9 декабря, 16:11
Updated 9 декабря, 16:11
Приготовьте мусат (специальный инструмент для правки ножей) или шлифовальный камень. Лучше всего использовать мусат с мелким зерном, чтобы точная работа была более тщательной. Положите ножницы развернутыми лезвиями на камень и поводите лезвием по камню под углом 10-15 градусов. Не спешите и работайте равномерно по всей длине лезвий.
Возьмите лист наждачной бумаги средней зернистости. Разрежьте ножницами лист 10-15 раз, чтобы аккуратно сточить поверхность. Аккуратно сотрите пыль с поверхности ножниц, оставшуюся после заточки.
Сложите кусок фольги несколько раз, чтобы он стал толщиной около 8-10 слоев. Нарежьте фольгу ножницами, как будто режете бумагу, для того чтобы заточить их.
Принцип действия основан на микроабразивной обработке лезвий, что позволяет удалить незначительные неровности и восстановить остроту режущей кромки. Метод прост, не требует специальных навыков и подручных средств, — говорится в заметке на портале Pogovorim.by.
Работать с металлической губкой нужно аккуратно: когда вы начнете ее резать, маленькие стальные частицы будут разлетаться вокруг, поэтому точите ножницы над ведром.
А вот каким способом можно спасти прилипший к сковороде ужин.
Источник: pogovorim.by.