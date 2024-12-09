Один из пострадавших при чистке цистерны в Березовском скончался

Posted 9 декабря, 11:54
Published 9 декабря, 11:54
Modified 9 декабря, 11:56
Updated 9 декабря, 11:56
40-летний мужчина, получивший ожоги на рабочем месте, скончался в больнице. Его 30-летний напарник находится в медицинском учреждении в состоянии комы.
О ЧП на заводе в Березовском стало известно 8 декабря. Два человека получили ожоги 100% тела во время возгорания при чистке цистерны. Из огня их вытащили коллеги.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. При выявлении нарушений правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее при пожаре в Среднеуральске погибли два человека.