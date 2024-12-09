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Posted 9 декабря, 11:54

Published 9 декабря, 11:54

Modified 9 декабря, 11:56

Updated 9 декабря, 11:56

Умер один из мужчин, пострадавших в Березовском при очистке цистерны

Один из пострадавших при чистке цистерны в Березовском скончался

9 декабря 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney.

Умер один из мужчин, пострадавших в Березовском при очистке цистерны

Скончался один из пострадавших в результате ЧП в Березовском: двое мужчин получили сильные ожоги при очистке цистерны на заводе.

40-летний мужчина, получивший ожоги на рабочем месте, скончался в больнице. Его 30-летний напарник находится в медицинском учреждении в состоянии комы.

О ЧП на заводе в Березовском стало известно 8 декабря. Два человека получили ожоги 100% тела во время возгорания при чистке цистерны. Из огня их вытащили коллеги.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. При выявлении нарушений правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее при пожаре в Среднеуральске погибли два человека.

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