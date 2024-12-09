Ограбление с новогодним мешком: в Екатеринбурге подростки обнесли вейп-шоп

Posted 9 декабря, 13:41
Published 9 декабря, 13:41
Modified 9 декабря, 13:43
Updated 9 декабря, 13:43
В Екатеринбурге группа подростков совершила набег на магазин. Обычный супермаркет не представлял для них интереса, поэтому целью был выбран вейп-шоп. Точка продажи электронных сигарет находится на улице Декабристов в центральном жилом районе.
Хозяин магазина сообщил, что хулиганы выломали ногами стеклянную дверь и вломились на территорию. Они были одеты в черную одежду, лица частично закрыли капюшонами и масками. Однако было у них кое-что примечательное — новогодний мешок в руках. Именно в него подростки сгребали все, что стоит на полках магазина, сообщает Ural Mash.
Таким образом, им удалось вынести электронные сигареты, оборудование на кассе, ноутбук. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. С награбленными они скрылись с места преступления, а сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов.
Ранее подростки из Екатеринбурга украли из вейп-шопа дудки на 100 тысяч рублей.