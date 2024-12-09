Ограбление с новогодним мешком: в Екатеринбурге подростки обнесли вейп-шоп

Хозяин магазина сообщил, что хулиганы выломали ногами стеклянную дверь и вломились на территорию. Они были одеты в черную одежду, лица частично закрыли капюшонами и масками. Однако было у них кое-что примечательное — новогодний мешок в руках. Именно в него подростки сгребали все, что стоит на полках магазина, сообщает Ural Mash.