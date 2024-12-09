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Posted 9 декабря, 13:41

Published 9 декабря, 13:41

Modified 9 декабря, 13:43

Updated 9 декабря, 13:43

В Екатеринбурге подростки с новогодним мешком обокрали вейп-шоп на полмиллиона

Ограбление с новогодним мешком: в Екатеринбурге подростки обнесли вейп-шоп

9 декабря 2024, 13:41
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге подростки с новогодним мешком обокрали вейп-шоп на полмиллиона

9 декабря несколько подростков ограбили вейп-шоп. Электронные сигареты, технику и все остальное они выносили в новогоднем мешке. Сумма ущерба составила полмиллиона рублей.

В Екатеринбурге группа подростков совершила набег на магазин. Обычный супермаркет не представлял для них интереса, поэтому целью был выбран вейп-шоп. Точка продажи электронных сигарет находится на улице Декабристов в центральном жилом районе.

Хозяин магазина сообщил, что хулиганы выломали ногами стеклянную дверь и вломились на территорию. Они были одеты в черную одежду, лица частично закрыли капюшонами и масками. Однако было у них кое-что примечательное — новогодний мешок в руках. Именно в него подростки сгребали все, что стоит на полках магазина, сообщает Ural Mash.

Таким образом, им удалось вынести электронные сигареты, оборудование на кассе, ноутбук. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. С награбленными они скрылись с места преступления, а сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее подростки из Екатеринбурга украли из вейп-шопа дудки на 100 тысяч рублей.

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