Отрава в холодильнике: эксперт назвала 5 продуктов, которые нельзя долго хранить

В продолжении темы о майонезе: если салат заправлен этим соусом, то он хранится не более 12 часов. Незаправленный салат хранится чуть дольше, однако его также нужно как можно скорее употребить в пищу. Например, свежие овощи — огурцы и помидоры — содержат огромное количество влаги, которая быстро выделяется в процессе хранения. А это идеальная среда для распространения бактерий.