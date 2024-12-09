Отрава в холодильнике: эксперт назвала 5 продуктов, которые нельзя долго хранить

Posted 9 декабря, 09:20
Published 9 декабря, 09:20
Modified 9 декабря, 09:22
Updated 9 декабря, 09:22
Некоторые продукты портятся в холодильнике быстрее, чем другие. Так, в блюдах с высоким содержанием влаги, сахара или жира бактерии и плесень растут намного быстрее. А некоторые овощи при хранении просто теряют вкус и пользу. Вот список из 10 позиций, которые предложила диетолог-нутрициолог Татьяна Попова.
Треснувшая скорлупа нарушает защитный барьер, который предохраняет яйцо от бактерий, таких как сальмонелла. Эти бактерии могут проникать внутрь яйца через трещины, что повышает риск пищевого отравления. Кроме того, трещины в скорлупе приводят к испарению влаги из яйца, что ухудшает его качество и свежесть. Также через трещины могут попадать внешние загрязнения и микроорганизмы, способствующие гниению.
В вакуумной упаковке мясная или колбасная нарезка может храниться достаточно долго, однако как только упаковку вскрывают, начинается процесс окисления и рост патогенной микрофлоры. Такой продукт нужно съесть как можно скорее, а если вдруг колбаса стала скользкой и липкой, то сразу ее выкидывать.
Даже после пастеризации, которая уничтожает большинство патогенных микроорганизмов, в молоке могут оставаться споры бактерий и микроорганизмов, способных размножаться в условиях низкой температуры. Если молоко недостаточно тщательно обработано или было нарушено соблюдение санитарных норм, это может привести к быстрой порче. Многие хранят молоко в дверце холодильника и совершают ошибку: здесь слишком тепло. Молочную продукцию следует помещать на самую холодную полку — обычно она находится внизу.
Как правило, этот продукт имеет длительный срок годности, однако его нельзя оставлять надолго при комнатной температуре. Все блюда (кроме салатов), заправленные майонезом, если они не съедены, должны быть утилизированы в течение 24 часов.
В продолжении темы о майонезе: если салат заправлен этим соусом, то он хранится не более 12 часов. Незаправленный салат хранится чуть дольше, однако его также нужно как можно скорее употребить в пищу. Например, свежие овощи — огурцы и помидоры — содержат огромное количество влаги, которая быстро выделяется в процессе хранения. А это идеальная среда для распространения бактерий.
Ранее эксперты рассказали, как нужно варить картошку для салата, чтобы она не превращалась в пюре.
Источник: tut-news.ru.