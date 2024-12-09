tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 09:20

Published 9 декабря, 09:20

Modified 9 декабря, 09:22

Updated 9 декабря, 09:22

Отрава в холодильнике: эксперт назвала 5 продуктов, которые нельзя долго хранить

Отрава в холодильнике: эксперт назвала 5 продуктов, которые нельзя долго хранить

9 декабря 2024, 09:20
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
В наших холодильниках хранится множество еды, которую мы употребляем без опаски. И зря! Эксперты знают, что некоторые продукты за короткий срок превращаются в настоящую отраву.

Некоторые продукты портятся в холодильнике быстрее, чем другие. Так, в блюдах с высоким содержанием влаги, сахара или жира бактерии и плесень растут намного быстрее. А некоторые овощи при хранении просто теряют вкус и пользу. Вот список из 10 позиций, которые предложила диетолог-нутрициолог Татьяна Попова.

Помидоры пролежат до весны, если протереть их этой жидкостью: простейший способ
Узнать подробнее

Треснутые яйца

Треснувшая скорлупа нарушает защитный барьер, который предохраняет яйцо от бактерий, таких как сальмонелла. Эти бактерии могут проникать внутрь яйца через трещины, что повышает риск пищевого отравления. Кроме того, трещины в скорлупе приводят к испарению влаги из яйца, что ухудшает его качество и свежесть. Также через трещины могут попадать внешние загрязнения и микроорганизмы, способствующие гниению.

Нарезанные колбасные и мясные изделия

В вакуумной упаковке мясная или колбасная нарезка может храниться достаточно долго, однако как только упаковку вскрывают, начинается процесс окисления и рост патогенной микрофлоры. Такой продукт нужно съесть как можно скорее, а если вдруг колбаса стала скользкой и липкой, то сразу ее выкидывать.

Молочные продукты

Даже после пастеризации, которая уничтожает большинство патогенных микроорганизмов, в молоке могут оставаться споры бактерий и микроорганизмов, способных размножаться в условиях низкой температуры. Если молоко недостаточно тщательно обработано или было нарушено соблюдение санитарных норм, это может привести к быстрой порче. Многие хранят молоко в дверце холодильника и совершают ошибку: здесь слишком тепло. Молочную продукцию следует помещать на самую холодную полку — обычно она находится внизу.

В холодильнике несъеденные салаты в считанные часы превращаются в отравуВ холодильнике несъеденные салаты в считанные часы превращаются в отраву
В холодильнике несъеденные салаты в считанные часы превращаются в отраву. Фото: 1MI

Майонез

Как правило, этот продукт имеет длительный срок годности, однако его нельзя оставлять надолго при комнатной температуре. Все блюда (кроме салатов), заправленные майонезом, если они не съедены, должны быть утилизированы в течение 24 часов.

Салаты

В продолжении темы о майонезе: если салат заправлен этим соусом, то он хранится не более 12 часов. Незаправленный салат хранится чуть дольше, однако его также нужно как можно скорее употребить в пищу. Например, свежие овощи — огурцы и помидоры — содержат огромное количество влаги, которая быстро выделяется в процессе хранения. А это идеальная среда для распространения бактерий.

Ранее эксперты рассказали, как нужно варить картошку для салата, чтобы она не превращалась в пюре.

Источник: tut-news.ru.

Потрясающий ягодный морс за 15 минут: лучший рецепт из замороженных ягод
Узнать подробнее
Читайте также:
Как сохранить яблоки до весны: лучшие способы и полезные советыПоложили фонарик в холодильник и узнали неприятную правду: простой домашний лайфхакХолодильник больше не пахнет и не течет: в воду кладу два едких средства
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Продукты#Хранение#Холодильник#Молочные продукты#Салаты#Майонез#КЦ#Еда и напитки#Хранение продуктов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика