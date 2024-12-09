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Posted 9 декабря, 11:40

Published 9 декабря, 11:40

Modified 9 декабря, 11:42

Updated 9 декабря, 11:42

Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам почти 6 млн рублей

Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам почти 6 млн рублей

9 декабря 2024, 11:40
Фото: 1MI.
Мошенники похитили у пожилой женщины в Екатеринбурге почти шесть миллионов рублей.

Женщине позвонил неизвестный и сказал, что ей нужно продлить договор для использования номера телефона, а для этого надо сообщить личные данные. Пенсионерка назвала ему номер СНИЛС, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Затем горожанке позвонил якобы «полицейский» и сообщил, что на нее оформлена доверенность, которая позволит мошенникам украсть деньги с ее счета и чтобы этого избежать, нужно перевести средства на другой счет. Потерпевшая встретилась с неизвестной женщиной и отдала ей 420 тысяч рублей.

После этого с екатеринбурженкой снова связались неизвестные. На этот раз ей сообщили, что она может потерять свое жилье, так как данные на квартиру оказались каким-то образом за границей. В итоге ее убедили продать квартиру и отдать деньги.

Напомним, Мошенники присылают жителям Свердловской области фальшивые квитанции на оплату ЖКХ.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Пенсионерка#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
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