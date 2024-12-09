Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и отдала мошенникам почти 6 млн рублей

Posted 9 декабря, 11:40
Published 9 декабря, 11:40
Modified 9 декабря, 11:42
Updated 9 декабря, 11:42
Женщине позвонил неизвестный и сказал, что ей нужно продлить договор для использования номера телефона, а для этого надо сообщить личные данные. Пенсионерка назвала ему номер СНИЛС, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Затем горожанке позвонил якобы «полицейский» и сообщил, что на нее оформлена доверенность, которая позволит мошенникам украсть деньги с ее счета и чтобы этого избежать, нужно перевести средства на другой счет. Потерпевшая встретилась с неизвестной женщиной и отдала ей 420 тысяч рублей.
После этого с екатеринбурженкой снова связались неизвестные. На этот раз ей сообщили, что она может потерять свое жилье, так как данные на квартиру оказались каким-то образом за границей. В итоге ее убедили продать квартиру и отдать деньги.
Напомним, Мошенники присылают жителям Свердловской области фальшивые квитанции на оплату ЖКХ.